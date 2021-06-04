https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735718903.html

Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве

Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021

Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве

Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:05

2021-06-04T20:05

2021-06-04T20:05

республика мордовия

антти хелантеря

россия

артем здунов

петербургский международный экономический форум (фонд)

республика мордовия

финляндия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что в 2020 году внешнеторговый оборот с Финляндией составил 13,9 миллиона долларов, это 3% от всего внешнеторгового оборота Мордовии.В этой связи принято решение обменяться бизнес-визитами, а также проработать новые направления сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Кроме того, принято решение об обмене лучшими практиками в сфере городского хозяйства, дорожного и жилищного строительства. Также договорились увеличить туристический обмен между регионами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/saransk-1735711658.html

россия

финляндия

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антти хелантеря, россия, артем здунов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика мордовия, финляндия, экономика