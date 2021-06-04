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Республика Мордовия
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Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве
Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве
Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:05
2021-06-04T20:05
республика мордовия
антти хелантеря
россия
артем здунов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика мордовия
финляндия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что в 2020 году внешнеторговый оборот с Финляндией составил 13,9 миллиона долларов, это 3% от всего внешнеторгового оборота Мордовии.В этой связи принято решение обменяться бизнес-визитами, а также проработать новые направления сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Кроме того, принято решение об обмене лучшими практиками в сфере городского хозяйства, дорожного и жилищного строительства. Также договорились увеличить туристический обмен между регионами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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антти хелантеря, россия, артем здунов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика мордовия, финляндия, экономика

Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве

20:05 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума - 2021
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что в 2020 году внешнеторговый оборот с Финляндией составил 13,9 миллиона долларов, это 3% от всего внешнеторгового оборота Мордовии.
"Мордовия и Финляндия традиционно взаимодействуют в сфере торгово-экономического сотрудничества, научного, гуманитарного и культурного обмена. Врио главы Мордовии предложил в ближайшее время детально обсудить более многогранное сотрудничество", - говорится в сообщении.
В этой связи принято решение обменяться бизнес-визитами, а также проработать новые направления сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Кроме того, принято решение об обмене лучшими практиками в сфере городского хозяйства, дорожного и жилищного строительства. Также договорились увеличить туристический обмен между регионами.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Республика МордовияАнтти ХелантеряРоссияАртем ЗдуновПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика МордовияФинляндияЭкономика
 
 
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