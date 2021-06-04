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Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве
Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
Мордовия на ПМЭФ договорилась с Финляндией о сотрудничестве
Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:05
2021-06-04T20:05
2021-06-04T20:05
республика мордовия
антти хелантеря
россия
артем здунов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика мордовия
финляндия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов и посол Финляндии в России Антти Хелантеря обсудили вопросы сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что в 2020 году внешнеторговый оборот с Финляндией составил 13,9 миллиона долларов, это 3% от всего внешнеторгового оборота Мордовии.В этой связи принято решение обменяться бизнес-визитами, а также проработать новые направления сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Кроме того, принято решение об обмене лучшими практиками в сфере городского хозяйства, дорожного и жилищного строительства. Также договорились увеличить туристический обмен между регионами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/saransk-1735711658.html
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антти хелантеря, россия, артем здунов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика мордовия, финляндия, экономика