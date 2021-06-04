Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей: по его мнению, желание большего – двигатель прогресса.
"Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется, это несколько странно. Вообще, мы, наверное, хотим, чтоб предприниматели были жадными", - сказал он в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.
"Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше, - продолжил Мордашов. - И это очень хорошо, потому что, по моему мнению, это как раз двигатель прогресса. Трудно представить себе предпринимателя, который не хочет больше, как, впрочем, наверное, и министра или заместителя председателя правительства. Это хорошо – хотеть большего".
По его словам, "если люди в рамках законов, не нарушая правил, которые установлены, хотят больше и делают больше что-то в этом направлении, обвинять их в этом… странно".
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не в лоб повышать фискальную нагрузку.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.