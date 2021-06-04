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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/mordashov-1735595561.html
Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса
Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса
Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей: по его мнению, желание большего –... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:31
2021-06-04T12:31
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей мордашов
антон силуанов
сбербанк россии
андрей белоусов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей: по его мнению, желание большего – двигатель прогресса."Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется, это несколько странно. Вообще, мы, наверное, хотим, чтоб предприниматели были жадными", - сказал он в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме."Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше, - продолжил Мордашов. - И это очень хорошо, потому что, по моему мнению, это как раз двигатель прогресса. Трудно представить себе предпринимателя, который не хочет больше, как, впрочем, наверное, и министра или заместителя председателя правительства. Это хорошо – хотеть большего".По его словам, "если люди в рамках законов, не нарушая правил, которые установлены, хотят больше и делают больше что-то в этом направлении, обвинять их в этом… странно".В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не в лоб повышать фискальную нагрузку.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/pravila-1735374425.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей мордашов, антон силуанов, сбербанк россии, андрей белоусов, экономика

Совладелец "Северстали" Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса

12:31 04.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей: по его мнению, желание большего – двигатель прогресса.
"Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется, это несколько странно. Вообще, мы, наверное, хотим, чтоб предприниматели были жадными", - сказал он в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше, - продолжил Мордашов. - И это очень хорошо, потому что, по моему мнению, это как раз двигатель прогресса. Трудно представить себе предпринимателя, который не хочет больше, как, впрочем, наверное, и министра или заместителя председателя правительства. Это хорошо – хотеть большего".
По его словам, "если люди в рамках законов, не нарушая правил, которые установлены, хотят больше и делают больше что-то в этом направлении, обвинять их в этом… странно".
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не в лоб повышать фискальную нагрузку.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей МордашовАнтон СилуановСбербанк РоссииАндрей БелоусовЭкономика
 
 
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