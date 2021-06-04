Путин вспомнил инцидент с самолетом Эво Моралеса из-за рейса Ryanair
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прецеденты с принудительной посадкой самолетов случались и до того, как самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, но в этот раз масштаб претензий к Белоруссии не совсем понятен, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается самолетов, то да, но просто в этой связи хочу припомнить что и самолет одного из лидеров государств был посажен принудительно: Эво Моралес, совершенно верно. Ему предложили выйти из самолета, обыскали. (Самолет - ред.) главы государства!", - напомнил Путин об инциденте в Вене в 2013 году, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
"Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было. Но это было. И, кстати говоря, было не один раз, и не только с самолетом этого президента. Но здесь почему-то все это приняло такие формы и такое внимание", - заметил он.
"Понятно - почему, - продолжил Путин. - Потому что то, что происходит в Белоруссии, не только привлекает внимание. Наши многие соседи хотят на это повлиять". "Это не значит, что нельзя замечать. Но влезать во внутренние дела не нужно, вот я о чем", - заключил он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. География полетов "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.