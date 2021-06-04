https://ria.ru/20210604/morales-1735706650.html

Путин вспомнил инцидент с самолетом Эво Моралеса из-за рейса Ryanair

Путин вспомнил инцидент с самолетом Эво Моралеса из-за рейса Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021

Путин вспомнил инцидент с самолетом Эво Моралеса из-за рейса Ryanair

Прецеденты с принудительной посадкой самолетов случались и до того, как самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, но в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:51

2021-06-04T18:51

2021-06-04T18:51

петербургский международный экономический форум

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

петербургский международный экономический форум (фонд)

эво моралес

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735685146_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_caaa40aba9d8b6cf884d01dc2837cfd7.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прецеденты с принудительной посадкой самолетов случались и до того, как самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, но в этот раз масштаб претензий к Белоруссии не совсем понятен, заявил президент России Владимир Путин."Что касается самолетов, то да, но просто в этой связи хочу припомнить что и самолет одного из лидеров государств был посажен принудительно: Эво Моралес, совершенно верно. Ему предложили выйти из самолета, обыскали. (Самолет - ред.) главы государства!", - напомнил Путин об инциденте в Вене в 2013 году, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021."Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было. Но это было. И, кстати говоря, было не один раз, и не только с самолетом этого президента. Но здесь почему-то все это приняло такие формы и такое внимание", - заметил он."Понятно - почему, - продолжил Путин. - Потому что то, что происходит в Белоруссии, не только привлекает внимание. Наши многие соседи хотят на это повлиять". "Это не значит, что нельзя замечать. Но влезать во внутренние дела не нужно, вот я о чем", - заключил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. География полетов "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html

россия

белоруссия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), эво моралес, белоруссия, австрия, в мире