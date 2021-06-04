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Попова назвала главный лозунг "санитарного щита" России

Попова назвала главный лозунг "санитарного щита" России - РИА Новости, 04.06.2021

Попова назвала главный лозунг "санитарного щита" России

Главный лозунг создаваемого в России "санитарного щита" - эпидемия без локдаунов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:23

2021-06-04T10:23

2021-06-04T10:53

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главный лозунг создаваемого в России "санитарного щита" - эпидемия без локдаунов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что в РФ есть проект санитарного щита страны, идёт активная работа.По словам Поповой, надо обеспечить нормальное функционирование страны, экономики, общественных отношений, не давая распространяться инфекции.Ранее глава Роспотребнадзора отмечала, что необходимо реализовать стратегические задачи по укреплению "санитарного щита" РФ для укрепления безопасности, обеспечить эффективное предупреждение, раннее выявление и контроль за всеми факторами окружающей среды.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд)