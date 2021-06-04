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Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair
Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021
Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair
Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:09
2021-06-04T17:09
2021-06-04T17:27
себастьян курц
петербургский международный экономический форум
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
петербургский международный экономический форум (фонд)
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на Петербургском международном экономическом форуме."У нас с Белоруссией были очень хорошие контакты, сотрудничество, но мне кажется, что выборы были несправедливыми, особенно нас возмутила эта вынужденная посадка самолета Ryanair и арест двух журналистов. Мы - Австрия и Евросоюз - не хотим закрыть на это глаза, на то, как обходятся с оппозицией, и мы реагировали в виде санкций", - сказал Курц на пленарном заседании ПМЭФ.Австрия считает необходимыми санкции против Минска, хочет, чтобы Белоруссия развивалась демократически, добавил Курц."Нас очень беспокоит то, что происходит в Белоруссии. И те шаги, которые мы можем сделать со стороны ЕС - введение санкций - мы считаем их необходимыми", - заявил он.При этом Курц добавил, что в Европе заинтересованы в том, чтобы Белоруссия шла "по оптимальному пути развития, чтобы развивалось гражданское общество"."Мы надеемся, что ситуация в Белоруссии изменится. Никто не заинтересован в ее раскачивании, дестабилизации. Но нужно обеспечить демократизацию, это важно. Изменения должны быть в лучшую сторону",- сказал канцлер.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735647755.html
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себастьян курц, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), белоруссия, австрия, в мире