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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kurts-1735679247.html
Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair
Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021
Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair
Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:09
2021-06-04T17:27
себастьян курц
петербургский международный экономический форум
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
петербургский международный экономический форум (фонд)
белоруссия
австрия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на Петербургском международном экономическом форуме."У нас с Белоруссией были очень хорошие контакты, сотрудничество, но мне кажется, что выборы были несправедливыми, особенно нас возмутила эта вынужденная посадка самолета Ryanair и арест двух журналистов. Мы - Австрия и Евросоюз - не хотим закрыть на это глаза, на то, как обходятся с оппозицией, и мы реагировали в виде санкций", - сказал Курц на пленарном заседании ПМЭФ.Австрия считает необходимыми санкции против Минска, хочет, чтобы Белоруссия развивалась демократически, добавил Курц."Нас очень беспокоит то, что происходит в Белоруссии. И те шаги, которые мы можем сделать со стороны ЕС - введение санкций - мы считаем их необходимыми", - заявил он.При этом Курц добавил, что в Европе заинтересованы в том, чтобы Белоруссия шла "по оптимальному пути развития, чтобы развивалось гражданское общество"."Мы надеемся, что ситуация в Белоруссии изменится. Никто не заинтересован в ее раскачивании, дестабилизации. Но нужно обеспечить демократизацию, это важно. Изменения должны быть в лучшую сторону",- сказал канцлер.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735647755.html
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себастьян курц, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), белоруссия, австрия, в мире

Курц поддержал санкции ЕС против Минска из-за ЧП с самолетом Ryanair

17:09 04.06.2021 (обновлено: 17:27 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрия и Евросоюз не хотят закрывать глаза на задержания оппозиционеров в Белоруссии и ситуацию с бортом Ryanair, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на Петербургском международном экономическом форуме.
"У нас с Белоруссией были очень хорошие контакты, сотрудничество, но мне кажется, что выборы были несправедливыми, особенно нас возмутила эта вынужденная посадка самолета Ryanair и арест двух журналистов. Мы - Австрия и Евросоюз - не хотим закрыть на это глаза, на то, как обходятся с оппозицией, и мы реагировали в виде санкций", - сказал Курц на пленарном заседании ПМЭФ.
Австрия считает необходимыми санкции против Минска, хочет, чтобы Белоруссия развивалась демократически, добавил Курц.
"Нас очень беспокоит то, что происходит в Белоруссии. И те шаги, которые мы можем сделать со стороны ЕС - введение санкций - мы считаем их необходимыми", - заявил он.
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При этом Курц добавил, что в Европе заинтересованы в том, чтобы Белоруссия шла "по оптимальному пути развития, чтобы развивалось гражданское общество".
"Мы надеемся, что ситуация в Белоруссии изменится. Никто не заинтересован в ее раскачивании, дестабилизации. Но нужно обеспечить демократизацию, это важно. Изменения должны быть в лучшую сторону",- сказал канцлер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумСебастьян КурцЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairПетербургский международный экономический форум (фонд)БелоруссияАвстрияВ мире
 
 
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