https://ria.ru/20210604/kurts-1735669673.html

Курц надеется на одобрение использования "Спутника V" в ЕС

Курц надеется на одобрение использования "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 04.06.2021

Курц надеется на одобрение использования "Спутника V" в ЕС

Австрия сожалеет, что вакцина "Спутник V" еще не одобрена в ЕС, хотела бы закупать ее, сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:39

2021-06-04T16:39

2021-06-04T17:08

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

австрия

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрия сожалеет, что вакцина "Спутник V" еще не одобрена в ЕС, хотела бы закупать ее, сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц."Спутник V" пока не одобрен, не допущен в ЕС. Мы сожалеем о том. Мы были бы готовы закупить "Спутник V" для Австрии... Поскольку его используют во многих странах мира, надеюсь, что его тоже допустят для использования в Европе", - сказал Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/kurts-1735657850.html

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735633676.html

россия

австрия

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россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, австрия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц