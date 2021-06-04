Курц надеется на одобрение использования "Спутника V" в ЕС
16:39 04.06.2021 (обновлено: 17:08 04.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрия сожалеет, что вакцина "Спутник V" еще не одобрена в ЕС, хотела бы закупать ее, сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Спутник V" пока не одобрен, не допущен в ЕС. Мы сожалеем о том. Мы были бы готовы закупить "Спутник V" для Австрии... Поскольку его используют во многих странах мира, надеюсь, что его тоже допустят для использования в Европе", - сказал Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.