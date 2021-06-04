Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kurts-1735657850.html
Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы
Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 05.06.2021
Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы
Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T16:00
2021-06-05T01:34
россия
uniper
балтийское море
газпром
владимир путин
экономика
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_46ef5ce1828a844d56b36aa6a69e8993.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода, и этот проект, конечно, должен быть завершен", - сказал он.По словам Курца, Австрия оптимистично настроена в отношении завершения строительства "Северного потока 2"."Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы, и для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке", - отметил он.Ранее в ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/gazprom-1735660117.html
https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html
россия
балтийское море
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c09d3f501392cc9c32ae0be8b6ffaf58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, uniper, балтийское море, газпром, владимир путин, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, европа

Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы

16:00 04.06.2021 (обновлено: 01:34 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода, и этот проект, конечно, должен быть завершен", - сказал он.
По словам Курца, Австрия оптимистично настроена в отношении завершения строительства "Северного потока 2".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 16:09Петербургский международный экономический форум
Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина
"Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы, и для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке", - отметил он.
Ранее в ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 16:02Петербургский международный экономический форум
Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"
 
Петербургский международный экономический форумРоссияUniperБалтийское мореГазпромВладимир ПутинЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Себастьян КурцЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния