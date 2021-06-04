Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы
16:00 04.06.2021 (обновлено: 01:34 05.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода, и этот проект, конечно, должен быть завершен", - сказал он.
По словам Курца, Австрия оптимистично настроена в отношении завершения строительства "Северного потока 2".
"Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы, и для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке", - отметил он.
Ранее в ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.