https://ria.ru/20210604/kurts-1735657850.html

Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы

Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 05.06.2021

Курц оценил роль "Северного потока — 2" для Европы

Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T16:00

2021-06-04T16:00

2021-06-05T01:34

россия

uniper

балтийское море

газпром

владимир путин

экономика

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода, и этот проект, конечно, должен быть завершен", - сказал он.По словам Курца, Австрия оптимистично настроена в отношении завершения строительства "Северного потока 2"."Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы, и для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке", - отметил он.Ранее в ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/gazprom-1735660117.html

https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

россия

балтийское море

европа

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россия, uniper, балтийское море, газпром, владимир путин, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, европа