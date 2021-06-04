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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kultura-1735610793.html
Любимова рассказала об обсуждении проекта о творческой деятельности
Любимова рассказала об обсуждении проекта о творческой деятельности - РИА Новости, 04.06.2021
Любимова рассказала об обсуждении проекта о творческой деятельности
Творческая деятельность людей, которые не являются членами крупных учреждений культуры, таких, как Большой театр, будет законодательна закреплена, сейчас проект РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:25
2021-06-04T13:43
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
петербургский международный экономический форум
россия
ольга любимова
петербургский международный экономический форум (фонд)
большой театр
федор бондарчук
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Творческая деятельность людей, которые не являются членами крупных учреждений культуры, таких, как Большой театр, будет законодательна закреплена, сейчас проект находится на стадии обсуждения, важно, чтобы он оказался полезным, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Люди, которые занимались творчеством и не были членами труппы Большого театра, например, или не работали в команде Федора Бондарчука или Никиты Михалкова, это как бы люди, которые такие настоящие бойцы в некотором смысле, потому что экономически им было очень тяжело. Вы знаете, что у этого направления деятельности даже нет своего ОКВЭДа, вот сейчас законодательно закрепляем вообще этот вид деятельности", - сказала Любимова на Петербургском экономическом форуме.Глава ведомства уточнила, что проект находится на стадии обсуждения, это важно для того, чтобы не заниматься поправками сразу после принятия закона. Он должно будет приносить пользу людям, в том числе, должны быть четко прописаны положения о налогообложении, добавила министр.Любимова подчеркнула, что в вопросах творчества у министерства не должно быть монополии. "Нам кажется и представляется важным, чтобы министерство культуры совместно с профессиональным, только формирующимся в этом направлении сообществом, вместе формулировало наши общие задачи", - подчеркнула Любимова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/proekt-1735440937.html
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия, ольга любимова, петербургский международный экономический форум (фонд), большой театр, федор бондарчук

Любимова рассказала об обсуждении проекта о творческой деятельности

13:25 04.06.2021 (обновлено: 13:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Творческая деятельность людей, которые не являются членами крупных учреждений культуры, таких, как Большой театр, будет законодательна закреплена, сейчас проект находится на стадии обсуждения, важно, чтобы он оказался полезным, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Люди, которые занимались творчеством и не были членами труппы Большого театра, например, или не работали в команде Федора Бондарчука или Никиты Михалкова, это как бы люди, которые такие настоящие бойцы в некотором смысле, потому что экономически им было очень тяжело. Вы знаете, что у этого направления деятельности даже нет своего ОКВЭДа, вот сейчас законодательно закрепляем вообще этот вид деятельности", - сказала Любимова на Петербургском экономическом форуме.
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян и министр культуры Ольга Любимова во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках проекта Россия: 85 приключений - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Глава ведомства уточнила, что проект находится на стадии обсуждения, это важно для того, чтобы не заниматься поправками сразу после принятия закона. Он должно будет приносить пользу людям, в том числе, должны быть четко прописаны положения о налогообложении, добавила министр.
Любимова подчеркнула, что в вопросах творчества у министерства не должно быть монополии. "Нам кажется и представляется важным, чтобы министерство культуры совместно с профессиональным, только формирующимся в этом направлении сообществом, вместе формулировало наши общие задачи", - подчеркнула Любимова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культурыРоссияОльга ЛюбимоваПетербургский международный экономический форум (фонд)Большой театрФедор Бондарчук
 
 
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