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ПСБ: доступность кредитных ресурсов находится на исторических максимумах
ПСБ: доступность кредитных ресурсов находится на исторических максимумах - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ: доступность кредитных ресурсов находится на исторических максимумах
Показатель доступности кредитных ресурсов находится в настоящее время на исторических максимумах, заявил в рамках ПМЭФ-2021 руководитель блока розницы и малого... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:39
2021-06-04T14:39
2021-06-04T14:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Показатель доступности кредитных ресурсов находится в настоящее время на исторических максимумах, заявил в рамках ПМЭФ-2021 руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов, комментируя результаты исследования деловых настроений предпринимателей.По его мнению, этому также будет способствовать активное развитие онлайн-кредитования бизнеса."Например, на основе всего двух документов и данных, предоставленных дистанционно, мы уже принимаем кредитные решения, опираясь на транзакционную активность или контрактную историю потенциального заемщика, а так как перевод процесса в цифровой формат существенно экономит ресурсы и время, то минимальные суммы кредитования снижаются, и как результат - большее число предпринимателей может воспользоваться кредитами", - отметил Басманов.На сессии, посвященной цифровизации МСП, Александр Чернощекин, старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ, затронул тему цифровой монополизации рынка.На ПМЭФ-2021 делегация ПСБ также приняла участие в дискуссиях на тему восстановления малого и среднего бизнеса после пандемии, развития молодежного предпринимательства, финансовой грамотности и других.
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псб (банк псб), петербургский международный экономический форум (фонд), промсвязьбанк, пмэф, новости компаний - экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости.
Показатель доступности кредитных ресурсов находится в настоящее время на исторических максимумах, заявил в рамках ПМЭФ
-2021 руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ
Константин Басманов, комментируя результаты исследования деловых настроений предпринимателей.
"В последние четыре месяца 2021 года мы фиксируем увеличение количества бизнесменов, которые отмечают повышение доступности кредитных ресурсов - этот показатель сейчас находится на исторических максимумах. Последние данные Индекса RSBI говорят о том, что почти 40% респондентов из числа МСБ недавно получили кредиты. Очевидно, что на такую динамику повлияли прошлогодние антикризисные программы льготного кредитования предпринимателей, однако, мы ожидаем новых рекордов и в этом году", - цитирует Басманова пресс-служба банка.
По его мнению, этому также будет способствовать активное развитие онлайн-кредитования бизнеса.
"Например, на основе всего двух документов и данных, предоставленных дистанционно, мы уже принимаем кредитные решения, опираясь на транзакционную активность или контрактную историю потенциального заемщика, а так как перевод процесса в цифровой формат существенно экономит ресурсы и время, то минимальные суммы кредитования снижаются, и как результат - большее число предпринимателей может воспользоваться кредитами", - отметил Басманов.
На сессии, посвященной цифровизации МСП, Александр Чернощекин, старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ, затронул тему цифровой монополизации рынка.
"Наши исследования показывают, что за последний год в два раза выросло количество предпринимателей, которые работают через различные экосистемы и маркетплейсы, что позволяет малому бизнесу снизить порог входа на рынок, ускорить запуск продаж и упростить поиск клиентов - здесь мы видим неоспоримые преимущества таких платформ. Тем не менее, если раньше доступ к рынку определяло государство, то сейчас мы все больше приходим к тому, что доступ участников к рынку предоставляют уже платформы и этот процесс определяется исключительно их внутренними правилами. В этой связи особенно острым становится вопрос ответственного поведения участников экосистем, недопущения цифровой монополизации рынка, потому что проиграет от этого и малый бизнес, а в конечном итоге и потребители", - сказал Чернощекин, слова которого приводятся в сообщении ПСБ.
На ПМЭФ-2021 делегация ПСБ также приняла участие в дискуссиях на тему восстановления малого и среднего бизнеса после пандемии, развития молодежного предпринимательства, финансовой грамотности и других.