ПСБ: доступность кредитных ресурсов находится на исторических максимумах

"Наши исследования показывают, что за последний год в два раза выросло количество предпринимателей, которые работают через различные экосистемы и маркетплейсы, что позволяет малому бизнесу снизить порог входа на рынок, ускорить запуск продаж и упростить поиск клиентов - здесь мы видим неоспоримые преимущества таких платформ. Тем не менее, если раньше доступ к рынку определяло государство, то сейчас мы все больше приходим к тому, что доступ участников к рынку предоставляют уже платформы и этот процесс определяется исключительно их внутренними правилами. В этой связи особенно острым становится вопрос ответственного поведения участников экосистем, недопущения цифровой монополизации рынка, потому что проиграет от этого и малый бизнес, а в конечном итоге и потребители", - сказал Чернощекин, слова которого приводятся в сообщении ПСБ.