https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735723463.html
Путин назвал условие эффективной борьбы с коронавирусом
Путин назвал условие эффективной борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2021
Путин назвал условие эффективной борьбы с коронавирусом
Эффективная борьба с COVID возможна только при объединении усилий, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами в сфере эпидемиологической безопасности,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:37
2021-06-04T20:37
2021-06-04T20:54
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
петербургский международный экономический форум
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Эффективная борьба с COVID возможна только при объединении усилий, Россия открыта для сотрудничества со всеми странами в сфере эпидемиологической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности", - сказал он на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, россия, владимир путин