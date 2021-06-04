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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735656124.html
Курц рассказал, что мешает победе над коронавирусом
Курц рассказал, что мешает победе над коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2021
Курц рассказал, что мешает победе над коронавирусом
Миру необходимо добиться допандемического уровня экономики, но для этого надо победить коронавирус в каждой стране, чему мешает политическое разделение... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:53
2021-06-04T15:53
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
себастьян курц
весь мир
австрия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Миру необходимо добиться допандемического уровня экономики, но для этого надо победить коронавирус в каждой стране, чему мешает политическое разделение государств, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц."Наша цель должна заключаться в следующем: мы должны экономически добиться каким-то образом уровня, который был до кризиса. Это может у нас получиться, только если мы в каждой стране победим коронавирус. Поэтому международное сотрудничество очень важно, важнее, чем когда-либо прежде. В этой связи мы знаем, что это не всегда удается, потому что разные части мира разделены политически", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Он отметил, что это заключается не только в разных политических системах, но и касается также демократических прав.Курц добавил, что мир сильно изменился из-за коронавируса и кризиса, который вызван им, но видны первые признаки восстановления экономики.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, себастьян курц, весь мир, австрия, в мире

Курц рассказал, что мешает победе над коронавирусом

15:53 04.06.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Миру необходимо добиться допандемического уровня экономики, но для этого надо победить коронавирус в каждой стране, чему мешает политическое разделение государств, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Наша цель должна заключаться в следующем: мы должны экономически добиться каким-то образом уровня, который был до кризиса. Это может у нас получиться, только если мы в каждой стране победим коронавирус. Поэтому международное сотрудничество очень важно, важнее, чем когда-либо прежде. В этой связи мы знаем, что это не всегда удается, потому что разные части мира разделены политически", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Он отметил, что это заключается не только в разных политических системах, но и касается также демократических прав.
Курц добавил, что мир сильно изменился из-за коронавируса и кризиса, который вызван им, но видны первые признаки восстановления экономики.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)КоронавирусыСебастьян КурцВесь мирАвстрияВ мире
 
 
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