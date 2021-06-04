https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735598110.html

В ВОЗ допустили появление вариантов коронавируса, устойчивых к вакцинам

В ВОЗ допустили появление вариантов коронавируса, устойчивых к вакцинам - РИА Новости, 04.06.2021

В ВОЗ допустили появление вариантов коронавируса, устойчивых к вакцинам

Развитие пандемии говорит о том, что могут появиться новые варианты COVID-19, резистентные к существующим вакцинам, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:38

2021-06-04T12:38

2021-06-04T13:02

тедрос адханом гебрейесус

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

общество

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

воз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Развитие пандемии говорит о том, что могут появиться новые варианты COVID-19, резистентные к существующим вакцинам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума."Разработка эффективных вакцин показала нам свет в конце тоннеля. Но рост неравенства подорвал это достижение. Из 1,8 миллиарда доз только незначительная часть попала в бедные страны… Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру. И чем больше вирус циркулирует, тем больше похоже, что появятся новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад", - сказал он в ходе экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/shtamm-1735585780.html

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тедрос адханом гебрейесус, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, воз