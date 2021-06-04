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В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализированы 1 170 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:44

2021-06-04T11:44

2021-06-04T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 170 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 318 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425. В Москве выявлены 2 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 170 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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