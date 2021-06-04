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В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1 170 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:44
2021-06-04T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 170 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 318 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425. В Москве выявлены 2 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 170 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1170 человек с COVID-19

11:44 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи
Медицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 170 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 2 318 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425. В Москве выявлены 2 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 170 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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