https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735581751.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:34

2021-06-04T11:34

2021-06-04T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ненецкий автономный округ

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,02%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

ненецкий автономный округ

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ненецкий автономный округ, республика тыва