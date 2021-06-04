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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:34
2021-06-04T11:34
2021-06-04T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ненецкий автономный округ
республика тыва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,02%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ненецкий автономный округ, республика тыва