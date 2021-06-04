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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/kontrakty-1735711260.html
"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей
"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2021
"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей
"Роснефть" на ПМЭФ заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, из них больше 50 - для проекта "Восток Ойл" на Таймыре на сумму 558,8... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:11
2021-06-04T19:11
петербургский международный экономический форум
роснефть
новости компаний - экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" на ПМЭФ заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, из них больше 50 - для проекта "Восток Ойл" на Таймыре на сумму 558,8 миллиарда рублей, сообщила компания."Роснефть" на полях XXIV Петербургского международного экономического форума заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, в том числе свыше 50 контрактов для реализации стратегического проекта "Восток Ойл" - на общую сумму 558,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, для реализацией проекта "Восток Ойл" были заключены контракты с АО "Объединенная энергетическая компания". АО "ЛенморНИИпроект", ПАО "Трубная металлургическая компания", "Интер РАО – Инжиниринг", ГМК "Норильский никель", "Объединенной машиностроительной группой", а также с "Содексо Евроазия".Помимо контрактов, связанных "Восток Ойлом", на ПМЭФ были подписаны и другие соглашения с российскими и иностранными партнёрами - с Schlumberger, "Вестас Рус", Baker Hughes, "Интер РАО ЕЭС", "Россетями", SUEZ Water Technologies &amp; Solutions SA, а также с Катарским Фондом образования, науки и социального развития и Политехническим университетом Турина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей

19:11 04.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" на ПМЭФ заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, из них больше 50 - для проекта "Восток Ойл" на Таймыре на сумму 558,8 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Роснефть" на полях XXIV Петербургского международного экономического форума заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, в том числе свыше 50 контрактов для реализации стратегического проекта "Восток Ойл" - на общую сумму 558,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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В частности, для реализацией проекта "Восток Ойл" были заключены контракты с АО "Объединенная энергетическая компания". АО "ЛенморНИИпроект", ПАО "Трубная металлургическая компания", "Интер РАО – Инжиниринг", ГМК "Норильский никель", "Объединенной машиностроительной группой", а также с "Содексо Евроазия".
Помимо контрактов, связанных "Восток Ойлом", на ПМЭФ были подписаны и другие соглашения с российскими и иностранными партнёрами - с Schlumberger, "Вестас Рус", Baker Hughes, "Интер РАО ЕЭС", "Россетями", SUEZ Water Technologies & Solutions SA, а также с Катарским Фондом образования, науки и социального развития и Политехническим университетом Турина.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоснефтьНовости компаний - Экономика
 
 
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