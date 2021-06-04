https://ria.ru/20210604/kontrakty-1735711260.html

"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей

"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2021

"Роснефть" на ПМЭФ заключила контракты на 617 млрд рублей

"Роснефть" на ПМЭФ заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, из них больше 50 - для проекта "Восток Ойл" на Таймыре на сумму 558,8... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:11

2021-06-04T19:11

2021-06-04T19:11

петербургский международный экономический форум

роснефть

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. "Роснефть" на ПМЭФ заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, из них больше 50 - для проекта "Восток Ойл" на Таймыре на сумму 558,8 миллиарда рублей, сообщила компания."Роснефть" на полях XXIV Петербургского международного экономического форума заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 миллиарда рублей, в том числе свыше 50 контрактов для реализации стратегического проекта "Восток Ойл" - на общую сумму 558,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В частности, для реализацией проекта "Восток Ойл" были заключены контракты с АО "Объединенная энергетическая компания". АО "ЛенморНИИпроект", ПАО "Трубная металлургическая компания", "Интер РАО – Инжиниринг", ГМК "Норильский никель", "Объединенной машиностроительной группой", а также с "Содексо Евроазия".Помимо контрактов, связанных "Восток Ойлом", на ПМЭФ были подписаны и другие соглашения с российскими и иностранными партнёрами - с Schlumberger, "Вестас Рус", Baker Hughes, "Интер РАО ЕЭС", "Россетями", SUEZ Water Technologies & Solutions SA, а также с Катарским Фондом образования, науки и социального развития и Политехническим университетом Турина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/uglevodorody-1735357040.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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