https://ria.ru/20210604/kontrafakt-1735615319.html

Эксперты на круглом столе обсудили проблемы контрафакта

Эксперты на круглом столе обсудили проблемы контрафакта - РИА Новости, 04.06.2021

Эксперты на круглом столе обсудили проблемы контрафакта

На площадке ЦСР состоялся круглый стол на тему "Борьба с нелегальной продукцией: как нейтрализовать каналы распространения контрафакта". Согласно опубликованным РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:01

2021-06-04T14:01

2021-06-04T14:01

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МОСКВА, 4 июн — Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР состоялся круглый стол на тему "Борьба с нелегальной продукцией: как нейтрализовать каналы распространения контрафакта". Согласно опубликованным исследованиям, объем рынка контрафактных изделий в России превышает 5 триллионов рублей в год. Только в части НДС бюджет не дополучает более 530 миллиардов рублей. Лидерами по подделкам стали: детские игрушки, одежда и обувь (около 30%) мелкая потребительская электроника и аксессуары (включая наушники, зарядки, чехлы - 17,5%), батарейки (15%), бытовая химия (12,5%) и парфюмерия (10%). Представители Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Росаккредитации, правительства Москвы, а также ведущие бизнес-ассоциации попытались обозначить методы по снижению оборота нелегальной продукции в России. Модератором мероприятия, прошедшего 31 мая, выступила руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова.Председатель комитета "Деловой России" по легкой промышленности Андрей Павлов отметил, что сфера одежды и обуви входит в число лидеров в Российской Федерации по масштабам контрафакта. "Только по кроссовкам оборот контрафактной продукции оценивается в 63 миллиарда рублей. Это сопоставимо со всем обувным производством, работающим в стране. Каналы сбыта контрафакта: 60% в онлайне, 40% в офлайне", — рассказал он.Как подчеркнул эксперт, контрафакт – это только верхушка айсберга, а за ним кроется весь спектр налоговых и административных правонарушений: контрабанда, недостоверное декларирование, нелегальное неучтенное производство, неоформленные сотрудники в магазинах, отсутствие кассовой дисциплины. "Не так давно мы исследовали один город, население которого меньше 100 тысяч человек. Только в двух крупных магазинах находится более 60 тысяч пар обуви непонятного производства. В этом городе ещё есть несколько десятков точек с обувью... Общий объем — более 200 тысяч пар нелегальной обуви продается одновременно в городе. Не случайно вся отрасль легкой промышленности составляет сегодня всего 0,3% ВВП", —считает Павлов.Президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подчеркнула, что в последние три года доля контрафакта в игрушках не падает. "Мы видим, что маркировка с точки зрения контрафакта свою роль не выполняет и не может выполнять. Она не идентифицирует происхождение товара —какой фабрики, какого бренда. И над этим нам всем совместно надо работать", — рассказала Цицулина.По ее словам, уже появились посредники, которые оперативно выходят на получение так называемых временных кодов маркировки для того, чтобы реализовать ту или иную партию продукции непонятного происхождения.Руководитель направления ЦСР "Экономика несырьевого сектора" Ксения Банникова поделилась: "Борьба с распространением контрафакта становится одним из приоритетов государственной экономической политики. К запуску готовится Комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом, которая позволит на уровне ЕАЭС ограничивать и пресекать его появление. Важные шаги можно сделать уже сейчас. Ведь известны ключевые каналы распространения контрафакта: интернет, крупные оптово-розничные рынки типа "Садовода" и ТЯК "Москва", "островки" в торговых центрах. Кроме того, торговля контрафактом как способ заработка популяризируется на YouTube-каналах бизнес-тематики", — отметила эксперт.Среди мер, которые участники дискуссии предложили принять для решения проблемы контрафакта "здесь и сейчас", стали: введение ответственности владельцев торговых объектов (арендодателей) за реализацию на их территории контрафактной продукции, запрет рекламы контрафактной продукции через введение в КоАП положения об ответственности производителей информационного контента, популяризующих распространение и потребления контрафактной продукции и создание цифрового сервиса для обращений граждан по фактам продажи контрафактной продукции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы