https://ria.ru/20210604/konkurs-1735665348.html

Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов

Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов - РИА Новости, 04.06.2021

Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов

Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:26

2021-06-04T16:26

2021-06-04T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".Подмосковье каждый год участвует в конкурсе, который проводит Минстрой России."В этом году мы направили 13 заявок. Надеемся, что конкурсная комиссия оценит все проекты по достоинству", – заявил Хайкин.В конкурсе участвуют Серпухов, Кашира, Волоколамск, Пущино, Дмитров, Клин, Луховицы, Куровское, Краснозаводск, Талдом, Верея, Руза и Электрогорск.Цель конкурса – поддержать проекты, направленные на создание благоустроенных общественных пространств, зон активного и спокойного отдыха, точек притяжения туристов."Такой конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений", – отметил Хайкин.По его словам, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом городе стараются создавать места для комфортного и безопасного отдыха.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)