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Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов
Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов - РИА Новости, 04.06.2021
Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов
Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:26
2021-06-04T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".Подмосковье каждый год участвует в конкурсе, который проводит Минстрой России."В этом году мы направили 13 заявок. Надеемся, что конкурсная комиссия оценит все проекты по достоинству", – заявил Хайкин.В конкурсе участвуют Серпухов, Кашира, Волоколамск, Пущино, Дмитров, Клин, Луховицы, Куровское, Краснозаводск, Талдом, Верея, Руза и Электрогорск.Цель конкурса – поддержать проекты, направленные на создание благоустроенных общественных пространств, зон активного и спокойного отдыха, точек притяжения туристов."Такой конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений", – отметил Хайкин.По его словам, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом городе стараются создавать места для комфортного и безопасного отдыха.
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московская область (подмосковье)

Подмосковье отправило на всероссийский конкурс проекты благоустройства 13 малых городов

16:26 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка гуляет с собакой
Девушка гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".
Подмосковье каждый год участвует в конкурсе, который проводит Минстрой России.
"В этом году мы направили 13 заявок. Надеемся, что конкурсная комиссия оценит все проекты по достоинству", – заявил Хайкин.
В конкурсе участвуют Серпухов, Кашира, Волоколамск, Пущино, Дмитров, Клин, Луховицы, Куровское, Краснозаводск, Талдом, Верея, Руза и Электрогорск.
Цель конкурса – поддержать проекты, направленные на создание благоустроенных общественных пространств, зон активного и спокойного отдыха, точек притяжения туристов.
"Такой конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений", – отметил Хайкин.
По его словам, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом городе стараются создавать места для комфортного и безопасного отдыха.
 
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