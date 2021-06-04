Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/keshbek-1735628027.html
Путевки с кэшбеком в детские лагеря купили на сумму 2,1 миллиарда рублей
Путевки с кэшбеком в детские лагеря купили на сумму 2,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Путевки с кэшбеком в детские лагеря купили на сумму 2,1 миллиарда рублей
Российские родители с начала программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря приобрели путевок на 2,1 миллиарда рублей, возврат средств составил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:29
2021-06-04T15:24
новости - туризм
петербургский международный экономический форум
россия
дмитрий чернышенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733616112_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_a4aa70d7e7d3bee4895c8633002f5987.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские родители с начала программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря приобрели путевок на 2,1 миллиарда рублей, возврат средств составил около 1 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Программа действительно пользуется очень большой популярностью. Буквально за несколько дней с начала программы, которая началась 25 мая, уже сейчас транзакций мы видим примерно на 2,1 миллиарда рублей. Уже почти миллиард рублей нашим гражданам был возвращен", - сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.Он также подчеркнул, что по поручению президента РФ те, кто приобрел детские путевки до начала этой программы, также имеют возможность ей воспользоваться.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Ранее Чернышенко сообщил, что кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210519/putin-1732967722.html
https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733616112_510:0:3241:2048_1920x0_80_0_0_40be729fe62f1304cf0b11c6e9872f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), общество

Путевки с кэшбеком в детские лагеря купили на сумму 2,1 миллиарда рублей

14:29 04.06.2021 (обновлено: 15:24 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские родители с начала программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря приобрели путевок на 2,1 миллиарда рублей, возврат средств составил около 1 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Программа действительно пользуется очень большой популярностью. Буквально за несколько дней с начала программы, которая началась 25 мая, уже сейчас транзакций мы видим примерно на 2,1 миллиарда рублей. Уже почти миллиард рублей нашим гражданам был возвращен", - сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 14:59
Детские лагеря плохо информированы о работе с кэшбеком, заявил Путин
Он также подчеркнул, что по поручению президента РФ те, кто приобрел детские путевки до начала этой программы, также имеют возможность ей воспользоваться.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. Ранее Чернышенко сообщил, что кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.
По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:36Туризм
Путин предложил расширить туристический кэшбек для школьников и студентов
 
Петербургский международный экономический форумНовости - ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния