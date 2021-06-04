Паслер дал старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца
ОРЕНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами, соглашение об этом было подписано между главой региона и генеральным директором платежной системы "Мир" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает пресс-служба правительства региона.
"Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали соглашение о старте массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца. Универсальная карта позволит жителям региона не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты - она также станет ключом к нефинансовой инфраструктуре Оренбуржья и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров", - говорится в сообщении.
Глава региона после подписания документа сообщил, что уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт. Для ее получения необходимо обратится в один из филиалов банка. При заполнении заявления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал uco.orb.ru, где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.
"Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов, — сказал журналистам Паслер.
Российская национальная платёжная система "Мир" сегодня объединяет 278 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир" - выдано уже больше 97,9 миллиона карт. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах страны.
"Но именно "Универсальная карта жителя Оренбургской области" — один из самых технологичных проектов, который сегодня совмещает на одной карте наибольшее количество финансовых и нефинансовых сервисов. С ее помощью можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения, в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться", - сказал после подписания соглашения Комлев.