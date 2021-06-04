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Оренбургская область
https://ria.ru/20210604/karta-1735626089.html
Паслер дал старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца
Паслер дал старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца - РИА Новости, 04.06.2021
Паслер дал старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца
Проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами, соглашение об этом было подписано между главой региона и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:23
2021-06-04T14:23
оренбургская область
денис паслер
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир комлев
оренбургская область
пмэф
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ОРЕНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами, соглашение об этом было подписано между главой региона и генеральным директором платежной системы "Мир" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает пресс-служба правительства региона."Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали соглашение о старте массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца. Универсальная карта позволит жителям региона не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты - она также станет ключом к нефинансовой инфраструктуре Оренбуржья и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров", - говорится в сообщении.Глава региона после подписания документа сообщил, что уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт. Для ее получения необходимо обратится в один из филиалов банка. При заполнении заявления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал uco.orb.ru, где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.Российская национальная платёжная система "Мир" сегодня объединяет 278 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир" - выдано уже больше 97,9 миллиона карт. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах страны.
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денис паслер, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир комлев, оренбургская область, пмэф

Паслер дал старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца

14:23 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ОРЕНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами, соглашение об этом было подписано между главой региона и генеральным директором платежной системы "Мир" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает пресс-служба правительства региона.
"Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали соглашение о старте массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца. Универсальная карта позволит жителям региона не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты - она также станет ключом к нефинансовой инфраструктуре Оренбуржья и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров", - говорится в сообщении.
Глава региона после подписания документа сообщил, что уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт. Для ее получения необходимо обратится в один из филиалов банка. При заполнении заявления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал uco.orb.ru, где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.
"Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов, — сказал журналистам Паслер.
Российская национальная платёжная система "Мир" сегодня объединяет 278 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир" - выдано уже больше 97,9 миллиона карт. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах страны.
"Но именно "Универсальная карта жителя Оренбургской области" — один из самых технологичных проектов, который сегодня совмещает на одной карте наибольшее количество финансовых и нефинансовых сервисов. С ее помощью можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения, в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться", - сказал после подписания соглашения Комлев.
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Оренбургская областьДенис ПаслерПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир КомлевОренбургская областьПМЭФ
 
 
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