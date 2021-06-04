https://ria.ru/20210604/kadannikov-1735588415.html

Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников

Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников - РИА Новости, 04.06.2021

Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников

Первый президент "АвтоВАЗа", генеральный директор предприятия с 1988 по 2005 годы Владимир Каданников скончался на 80-м году жизни, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:07

2021-06-04T12:07

2021-06-04T12:07

автоваз

тольятти

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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Первый президент "АвтоВАЗа", генеральный директор предприятия с 1988 по 2005 годы Владимир Каданников скончался на 80-м году жизни, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии Тольятти."Третьего июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников - Герой Социалистического труда и генеральный директор "АвтоВАЗа" с 1988 по 2005 годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Каданников "прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны". "На конференции трудового коллектива 1988 года Владимир Васильевич был избран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей. В этом качестве им проведена огромная работа по акционированию производственного объединения "АвтоВАЗ". А в 1994 году он избирается первым президентом акционерного общества", - сказано в релизе.Администрация Тольятти выразила соболезнования родным и близким Каданникова. "В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив АО "АвтоВАЗ" всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и сохранялись социальные гарантии для работников завода. Талантливый инженер, новатор, смелый, объективный в решениях, человек с уникальным творческим мышлением, автор ряда научных работ, Владимир Васильевич много сделал для того, чтобы Тольятти был не просто маленькой точкой на карте, а приобрел статус автомобильной столицы России", - говорится в сообщении.

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автоваз, тольятти