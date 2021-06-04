https://ria.ru/20210604/italiya-1735788841.html

РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией

РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией - РИА Новости, 05.06.2021

РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией

Россия ищет новые направления бизнес-взаимодействия с Италией, для чего РСПП и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности готовят проект обновленного и... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T16:24

2021-06-04T16:24

2021-06-05T14:32

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

италия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ищет новые направления бизнес-взаимодействия с Италией, для чего РСПП и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности готовят проект обновленного и расширенного соглашения по развитию отраслей экономики, заявил глава РСПП Александр Шохин в ходе бизнес-диалога Россия-Италия на ПМЭФ."В настоящее время готовится проект обновленного и расширенного соглашения между РСПП и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности, в который войдут такие направления, как цифровизация, здравоохранение, образование, техническое регулирование и стандартизация", - сказал Шохин.Он пояснил, что по ряду причин в последнее время имеет место определенная потеря торгово-экономической и инвестиционной динамики. "Учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества, необходимо искать новые области взаимного интереса, не затронутые ограничениями", - сказал глава РСПП."Там, где имеет место общий интерес, политическое взаимодействие также следует поддерживать, в частности в ведущих институтах глобального управления, таких как "Группа двадцати", - добавил Шохин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html

https://ria.ru/20210601/falliko-1734923817.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, италия, экономика