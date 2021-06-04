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Петербургский международный экономический форум
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РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией
РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией - РИА Новости, 05.06.2021
РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией
Россия ищет новые направления бизнес-взаимодействия с Италией, для чего РСПП и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности готовят проект обновленного и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T16:24
2021-06-05T14:32
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
италия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ищет новые направления бизнес-взаимодействия с Италией, для чего РСПП и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности готовят проект обновленного и расширенного соглашения по развитию отраслей экономики, заявил глава РСПП Александр Шохин в ходе бизнес-диалога Россия-Италия на ПМЭФ."В настоящее время готовится проект обновленного и расширенного соглашения между РСПП и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности, в который войдут такие направления, как цифровизация, здравоохранение, образование, техническое регулирование и стандартизация", - сказал Шохин.Он пояснил, что по ряду причин в последнее время имеет место определенная потеря торгово-экономической и инвестиционной динамики. "Учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества, необходимо искать новые области взаимного интереса, не затронутые ограничениями", - сказал глава РСПП."Там, где имеет место общий интерес, политическое взаимодействие также следует поддерживать, в частности в ведущих институтах глобального управления, таких как "Группа двадцати", - добавил Шохин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735388711.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, италия, экономика

РСПП ищет новые направления взаимодействия с Италией

16:24 04.06.2021 (обновлено: 14:32 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ищет новые направления бизнес-взаимодействия с Италией, для чего РСПП и Всеобщая конфедерация итальянской промышленности готовят проект обновленного и расширенного соглашения по развитию отраслей экономики, заявил глава РСПП Александр Шохин в ходе бизнес-диалога Россия-Италия на ПМЭФ.
"В настоящее время готовится проект обновленного и расширенного соглашения между РСПП и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности, в который войдут такие направления, как цифровизация, здравоохранение, образование, техническое регулирование и стандартизация", - сказал Шохин.
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Он пояснил, что по ряду причин в последнее время имеет место определенная потеря торгово-экономической и инвестиционной динамики. "Учитывая взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества, необходимо искать новые области взаимного интереса, не затронутые ограничениями", - сказал глава РСПП.
"Там, где имеет место общий интерес, политическое взаимодействие также следует поддерживать, в частности в ведущих институтах глобального управления, таких как "Группа двадцати", - добавил Шохин.
"В прошлом году в рамках саудовского председательства российский и европейский, в том числе итальянский, бизнес выступили со схожих позиций в отношении поддержания эффективности многосторонней торговой системы при разработке проекта рекомендаций "Деловой двадцатки" по торговле и инвестициям. Надеемся на продолжение конструктивного сотрудничества по всей текущей повестке дня B20", - заключил глава РСПП.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинИталияЭкономика
 
 
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