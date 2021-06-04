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Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет
Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет - РИА Новости, 04.06.2021
Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет
В Татарстане состоялись квалификационные испытания бойцов Росгвардии на право носить краповый берет. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:53
2021-06-04T17:29
приволжский округ
республика татарстан (татарстан)
армия
фото
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В Татарстане состоялись квалификационные испытания бойцов Росгвардии на право носить краповый берет. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в фотоленте Ria.ru.
приволжский округ
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РИА Новости
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приволжский округ, республика татарстан (татарстан), армия, фото, фото

Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет

14:53 04.06.2021 (обновлено: 17:29 04.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Татарстане состоялись квалификационные испытания бойцов Росгвардии на право носить краповый берет. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Испытания проходили на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс".

Передвижение по пересеченной местности на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
1 из 15

Испытания проходили на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За краповый берет боролись 55 бойцов подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
2 из 15

За краповый берет боролись 55 бойцов подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участникам предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать навыки высотной подготовки и сойтись в рукопашном бое.

Выполнение спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
3 из 15

Участникам предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать навыки высотной подготовки и сойтись в рукопашном бое.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Все это требовало недюжинной физической силы и выносливости.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
4 из 15

Все это требовало недюжинной физической силы и выносливости.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выполнение спуска с высотного здания на испытаниях спецназовцев.

Выполнение спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
5 из 15

Выполнение спуска с высотного здания на испытаниях спецназовцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Задачу осложняло то, что дистанцию надо пройти в полной боевой амуниции.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
6 из 15

Задачу осложняло то, что дистанцию надо пройти в полной боевой амуниции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Испытания удается пройти далеко не всем, многие сходят с дистанции.

На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
7 из 15

Испытания удается пройти далеко не всем, многие сходят с дистанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Боец после выполнения спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

После выполнения спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
8 из 15

Боец после выполнения спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

До заключительного этапа, спарринга, дошли всего шесть участников.

На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
9 из 15

До заключительного этапа, спарринга, дошли всего шесть участников.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
10 из 15

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Бойцам пришлось драться не только друг с другом, но и с обладателями краповых беретов прошлых лет.

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
11 из 15

Бойцам пришлось драться не только друг с другом, но и с обладателями краповых беретов прошлых лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях за право носить краповый берет.

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
12 из 15

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях за право носить краповый берет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Экзамен на этот раз сдали лишь четверо бойцов.

Вручение крапового берета на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
13 из 15

Экзамен на этот раз сдали лишь четверо бойцов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Краповые береты — высший символ доблести и стойкости — им вручили в торжественной обстановке.

Поздравление сотрудника Росгвардии прошедшего все этапы испытания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
14 из 15

Краповые береты — высший символ доблести и стойкости — им вручили в торжественной обстановке.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участник испытаний на на право ношения крапового берета.

На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане
15 из 15

Участник испытаний на на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Приволжский округРеспублика Татарстан (Татарстан)АрмияФото
 
 
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