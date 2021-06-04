https://ria.ru/20210604/ispytaniya-1735577543.html

Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет

Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет - РИА Новости, 04.06.2021

Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет

В Татарстане состоялись квалификационные испытания бойцов Росгвардии на право носить краповый берет. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:53

2021-06-04T14:53

2021-06-04T17:29

приволжский округ

республика татарстан (татарстан)

армия

фото

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В Татарстане состоялись квалификационные испытания бойцов Росгвардии на право носить краповый берет. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в фотоленте Ria.ru.

приволжский округ

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приволжский округ, республика татарстан (татарстан), армия, фото, фото