Экзамен для самых стойких: борьба за краповый берет
Испытания проходили на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс".
Испытания проходили на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс".
За краповый берет боролись 55 бойцов подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа.
За краповый берет боролись 55 бойцов подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа.
Участникам предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать навыки высотной подготовки и сойтись в рукопашном бое.
Участникам предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать навыки высотной подготовки и сойтись в рукопашном бое.
Все это требовало недюжинной физической силы и выносливости.
Все это требовало недюжинной физической силы и выносливости.
Выполнение спуска с высотного здания на испытаниях спецназовцев.
Выполнение спуска с высотного здания на испытаниях спецназовцев.
Задачу осложняло то, что дистанцию надо пройти в полной боевой амуниции.
Задачу осложняло то, что дистанцию надо пройти в полной боевой амуниции.
Испытания удается пройти далеко не всем, многие сходят с дистанции.
Испытания удается пройти далеко не всем, многие сходят с дистанции.
Боец после выполнения спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.
Боец после выполнения спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.
До заключительного этапа, спарринга, дошли всего шесть участников.
До заключительного этапа, спарринга, дошли всего шесть участников.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета.
Бойцам пришлось драться не только друг с другом, но и с обладателями краповых беретов прошлых лет.
Бойцам пришлось драться не только друг с другом, но и с обладателями краповых беретов прошлых лет.
Рукопашный бой на квалификационных испытаниях за право носить краповый берет.
Рукопашный бой на квалификационных испытаниях за право носить краповый берет.
Экзамен на этот раз сдали лишь четверо бойцов.
Краповые береты — высший символ доблести и стойкости — им вручили в торжественной обстановке.
Краповые береты — высший символ доблести и стойкости — им вручили в торжественной обстановке.
Участник испытаний на на право ношения крапового берета.
Участник испытаний на на право ношения крапового берета.