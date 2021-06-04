https://ria.ru/20210604/investreyting-1735621600.html

Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ

Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ - РИА Новости, 04.06.2021

Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ

Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:16

2021-06-04T14:16

2021-06-04T14:16

ярославская область

россия

светлана чупшева

дмитрий миронов

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

технологии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место, благодаря мерам поддержки бизнеса региональной властью, заявил губернатор Дмитрий Миронов.На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева озвучила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год. Ярославская область оказалась на восьмом месте, поднявшись на две строчки рейтинга.По словам губернатора, развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы правительства области, обозначенным в стратегии социально-экономического развития "10 точек роста". Создан "зеленый коридор" для инвесторов, действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Их резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.Ярославская область уникальна тем, что здесь правительством области сформирована мощная система поддержки бизнеса, подчеркнул Миронов. Содействие в использовании всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов как областного, так и федерального уровня осуществляют ряд организаций, в том числе Фонд регионального развития, Центр экспорта Ярославской области, Корпорация развития Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана чупшева, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, технологии