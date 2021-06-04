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Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ
Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ - РИА Новости, 04.06.2021
Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ
Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:16
2021-06-04T14:16
ярославская область
россия
светлана чупшева
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
технологии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место, благодаря мерам поддержки бизнеса региональной властью, заявил губернатор Дмитрий Миронов.На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева озвучила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год. Ярославская область оказалась на восьмом месте, поднявшись на две строчки рейтинга.По словам губернатора, развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы правительства области, обозначенным в стратегии социально-экономического развития "10 точек роста". Создан "зеленый коридор" для инвесторов, действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Их резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.Ярославская область уникальна тем, что здесь правительством области сформирована мощная система поддержки бизнеса, подчеркнул Миронов. Содействие в использовании всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов как областного, так и федерального уровня осуществляют ряд организаций, в том числе Фонд регионального развития, Центр экспорта Ярославской области, Корпорация развития Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, светлана чупшева, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, технологии
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место, благодаря мерам поддержки бизнеса региональной властью, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева озвучила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год. Ярославская область оказалась на восьмом месте, поднявшись на две строчки рейтинга.
"Мы постоянно работаем над улучшением условий ведения бизнеса в регионе, и я благодарю предпринимательское сообщество и экспертов за высокую оценку нашей деятельности. Даже несмотря на сложный для всех прошлый год, Ярославская область уверенно держится в первой десятке лидеров инвестиционного рейтинга", - цитирует слова Миронова пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, развитие инвестиционного потенциала региона является ключевым направлением работы правительства области, обозначенным в стратегии социально-экономического развития "10 точек роста". Создан "зеленый коридор" для инвесторов, действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Их резиденты получают налоговые льготы и другие преференции.
Ярославская область уникальна тем, что здесь правительством области сформирована мощная система поддержки бизнеса, подчеркнул Миронов. Содействие в использовании всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов как областного, так и федерального уровня осуществляют ряд организаций, в том числе Фонд регионального развития, Центр экспорта Ярославской области, Корпорация развития Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
"Кроме того, успешно правительством региона внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, разработанные Агентством стратегических инициатив. Это комплекс мероприятий, который позволяет достигать конкретных и измеримых результатов", - подчеркнул Миронов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.