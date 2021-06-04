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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210604/investportfel-1735719357.html
Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей
Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей
Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2021 составил около 30 миллиардов рублей, в результате заключенных на форуме соглашений будет создано РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:08
2021-06-04T20:08
ярославская область
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2021 составил около 30 миллиардов рублей, в результате заключенных на форуме соглашений будет создано более четырех тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.В числе предприятий, закрепивших свои намерения о развитии производства в Ярославской области, - АО "Кордиант", которое реализует на Ярославском шинном заводе два новых проекта общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Завод по выпуску электробусов на 600 рабочих мест построит в Рыбинске АО "Транс-Альфа". ООО "Московские обои" направит порядка 300 миллионов рублей в организацию производственно-складского комплекса в Ярославле."В этом году главной темой Петербургского форума стал переход экономики от антикризисной повестки к стабилизации и устойчивому развитию. Чтобы этот процесс смог произойти так быстро, государство в трудный момент серьезно поддержало бизнес, особенно самые пострадавшие от вводившихся ограничений отрасли. На региональном уровне мы тоже приняли несколько пакетов мер поддержки и сегодня понимаем, что нам удалось избежать серьезных потерь", - привели в пресс-службе правительства региона слова Миронова.Он отметил, что экономика области показывает положительную динамику.
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дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф

Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей

20:08 04.06.2021
 
© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : портал органов власти Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2021 составил около 30 миллиардов рублей, в результате заключенных на форуме соглашений будет создано более четырех тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
В числе предприятий, закрепивших свои намерения о развитии производства в Ярославской области, - АО "Кордиант", которое реализует на Ярославском шинном заводе два новых проекта общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Завод по выпуску электробусов на 600 рабочих мест построит в Рыбинске АО "Транс-Альфа". ООО "Московские обои" направит порядка 300 миллионов рублей в организацию производственно-складского комплекса в Ярославле.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
14:16Ярославская область
Ярославская область закрепилась среди лидеров инвестрейтинга АСИ
"В этом году главной темой Петербургского форума стал переход экономики от антикризисной повестки к стабилизации и устойчивому развитию. Чтобы этот процесс смог произойти так быстро, государство в трудный момент серьезно поддержало бизнес, особенно самые пострадавшие от вводившихся ограничений отрасли. На региональном уровне мы тоже приняли несколько пакетов мер поддержки и сегодня понимаем, что нам удалось избежать серьезных потерь", - привели в пресс-службе правительства региона слова Миронова.
Он отметил, что экономика области показывает положительную динамику.
"В промышленном секторе прирост, по данным на конец апреля, – 18%. В строительной отрасли за тот же период – 16%. Увеличиваются инвестиции предприятий в основной капитал, особенно в обрабатывающих производствах, – вкладывают в обновление оборудования. Увеличивается и оборот розничной торговли. За 4 месяца этого года создано почти 1,5 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства, и сейчас их количество в области приближается к показателю доковидного периода. Рынок труда также стабилизируется. Уровень регистрируемой безработицы сократился на треть и вышел на допандемийное значение", - сообщил Миронов.
 
Ярославская областьДмитрий МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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