https://ria.ru/20210604/investportfel-1735719357.html

Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей

Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2021

Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей

Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2021 составил около 30 миллиардов рублей, в результате заключенных на форуме соглашений будет создано РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:08

2021-06-04T20:08

2021-06-04T20:08

ярославская область

дмитрий миронов

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2021 составил около 30 миллиардов рублей, в результате заключенных на форуме соглашений будет создано более четырех тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.В числе предприятий, закрепивших свои намерения о развитии производства в Ярославской области, - АО "Кордиант", которое реализует на Ярославском шинном заводе два новых проекта общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Завод по выпуску электробусов на 600 рабочих мест построит в Рыбинске АО "Транс-Альфа". ООО "Московские обои" направит порядка 300 миллионов рублей в организацию производственно-складского комплекса в Ярославле."В этом году главной темой Петербургского форума стал переход экономики от антикризисной повестки к стабилизации и устойчивому развитию. Чтобы этот процесс смог произойти так быстро, государство в трудный момент серьезно поддержало бизнес, особенно самые пострадавшие от вводившихся ограничений отрасли. На региональном уровне мы тоже приняли несколько пакетов мер поддержки и сегодня понимаем, что нам удалось избежать серьезных потерь", - привели в пресс-службе правительства региона слова Миронова.Он отметил, что экономика области показывает положительную динамику.

https://ria.ru/20210604/investreyting-1735621600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф