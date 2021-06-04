https://ria.ru/20210604/initsiativy-1735671118.html

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы депутатов Поморья

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы депутатов Поморья - РИА Новости, 04.06.2021

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы депутатов Поморья

Парламентарии Северо-Запада поддержали социально-экономические инициативы депутатов Поморья, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:57

2021-06-04T16:57

2021-06-04T16:57

архангельская область

архангельское областное собрание депутатов

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали социально-экономические инициативы депутатов Поморья, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов. Инициативы поморских депутатов на проходящей в Великом Новгороде 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России представила председатель Архангельского облсобрания Екатерина Прокопьева.В частности, депутаты предложили исключить из базы для исчисления страховых взносов выплаты работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок, и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. Соответствующее обращение будет направлено в правительство России. Парламентарии Северо-Запада также согласились с предложением Архангельского облсобрания о предоставлении гарантий на досрочное назначение страховых пенсий по старости самозанятым гражданам, использующим налог на профессиональный доход.Сегодня самозанятые граждане добровольно уплачивают страховые взносы, однако период их уплаты не засчитывается в стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Учитывается только страховой стаж и величина индивидуального пенсионного капитала, поясняет пресс-служба. "Количество самозанятых граждан в регионе достигло почти 10 тысяч человек и растет с каждым днем. Чтобы у микробизнеса было желание выйти из тени, мы должны защитить его права и создать комфортные условия для работы. На майской сессии мы предусмотрели для самозанятых такие же меры поддержки, как и для малого и среднего предпринимательства. И сейчас считаем важным защитить их пенсионные права и зачесть период добровольной уплаты страховых взносов в стаж работы в районах Крайнего Севера, чтобы эти люди, при условии подтверждения факта трудовой деятельности на Севере, получили право на досрочное назначение пенсии", – рассказала Прокопьева.В Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России принимают участие представители законодательных органов 11 регионов СЗФО. В повестке – 42 вопроса, в их числе – альтернативные меры поддержки многодетных семей, необходимость разработки федеральной программы модернизации пищеблоков в образовательных организациях, инициатива о введении запрета на взимание комиссии при оплате за услуги ЖКХ физическими лицами. Также депутаты рассмотрели обращения об оплате медицинским организациям фактически оказанных услуг (сверх плановых объемов медицинской помощи) в 2020 году по территориальным программам ОМС, тему увеличения федерального финансирования для предоставления соцвыплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и другие вопросы, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210527/remont-1734429574.html

https://ria.ru/20210527/medpomosch-1734437208.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельское областное собрание депутатов