https://ria.ru/20210604/initsiativa-1735660670.html
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив - РИА Новости, 04.06.2021
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив
Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:10
2021-06-04T16:10
2021-06-04T16:10
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в федеральный проект "Чистая вода" - в общей сложности на 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в пятницу Великом Новгороде, вологодские депутаты выступили с 16 инициативами, сообщает пресс-служба вологодского ЗАКСа."Для депутатов региона это рекордное количество законодательных инициатив в рамках мероприятия", - говорится в сообщении. По словам председателя Заксобрания Вологодской области руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, сразу несколько инициатив касаются организации медицинского обслуживания в школах. Депутаты предлагают обеспечить присутствие медработника в школе ежедневно и на протяжении всего учебного процесса, а медицинские кабинеты всеми необходимыми лекарственными препаратами. "Мы предлагаем также изменить нормативы, чтобы на одну штатную единицу врача приходилось до пятисот школьников. Сейчас – в два раза больше", - подчеркнул Луценко.Также парламентарии предложили ввести в штат каждой образовательной организации медицинских сестер для организации правильного питания детей с определенными заболеваниями и увеличить количество врачей по гигиене детей и подростков. По нормативам на 2,5 тысячи обучающихся положен один такой врач, то есть в нашей стране должно быть порядка 6,7 тысяч врачей по гигиене детей и подростков. Пока же их выпускается из вузов недостаточно. По мнению депутатов, необходимо дать возможность проходить подготовку в ординатуре по специальности "Гигиена детей и подростков" или профессиональную переподготовку по этой специальности не только лицам, имеющим высшее медицинское образование по специальности "Медико-профилактическое дело", но и педиатрам.
https://realty.ria.ru/20210604/cherepovets-1735599399.html
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вологда
ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в федеральный проект "Чистая вода" - в общей сложности на 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в пятницу Великом Новгороде, вологодские депутаты выступили с 16 инициативами, сообщает пресс-служба вологодского ЗАКСа.
"Для депутатов региона это рекордное количество законодательных инициатив в рамках мероприятия", - говорится в сообщении.
По словам председателя Заксобрания Вологодской области руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко
, сразу несколько инициатив касаются организации медицинского обслуживания в школах.
"Многие помнят, что раньше в каждом учебном заведении был кабинет врача, и он работал на протяжении всего учебного дня. К сожалению, эта система была утрачена. Но мы настаиваем на том, чтобы медицинский работник в школе был. Это вопрос самого главного – здоровья и безопасности детей", - отметил Луценко.
Депутаты предлагают обеспечить присутствие медработника в школе ежедневно и на протяжении всего учебного процесса, а медицинские кабинеты всеми необходимыми лекарственными препаратами.
"Мы предлагаем также изменить нормативы, чтобы на одну штатную единицу врача приходилось до пятисот школьников. Сейчас – в два раза больше", - подчеркнул Луценко.
Также парламентарии предложили ввести в штат каждой образовательной организации медицинских сестер для организации правильного питания детей с определенными заболеваниями и увеличить количество врачей по гигиене детей и подростков. По нормативам на 2,5 тысячи обучающихся положен один такой врач, то есть в нашей стране должно быть порядка 6,7 тысяч врачей по гигиене детей и подростков. Пока же их выпускается из вузов недостаточно. По мнению депутатов, необходимо дать возможность проходить подготовку в ординатуре по специальности "Гигиена детей и подростков" или профессиональную переподготовку по этой специальности не только лицам, имеющим высшее медицинское образование по специальности "Медико-профилактическое дело", но и педиатрам.