Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210604/initsiativa-1735660670.html
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив - РИА Новости, 04.06.2021
Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив
Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:10
2021-06-04T16:10
вологодская область
вологда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735659447_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_9fc33def5038bd2dae99fab36be095c2.jpg
ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в федеральный проект "Чистая вода" - в общей сложности на 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в пятницу Великом Новгороде, вологодские депутаты выступили с 16 инициативами, сообщает пресс-служба вологодского ЗАКСа."Для депутатов региона это рекордное количество законодательных инициатив в рамках мероприятия", - говорится в сообщении. По словам председателя Заксобрания Вологодской области руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, сразу несколько инициатив касаются организации медицинского обслуживания в школах. Депутаты предлагают обеспечить присутствие медработника в школе ежедневно и на протяжении всего учебного процесса, а медицинские кабинеты всеми необходимыми лекарственными препаратами. "Мы предлагаем также изменить нормативы, чтобы на одну штатную единицу врача приходилось до пятисот школьников. Сейчас – в два раза больше", - подчеркнул Луценко.Также парламентарии предложили ввести в штат каждой образовательной организации медицинских сестер для организации правильного питания детей с определенными заболеваниями и увеличить количество врачей по гигиене детей и подростков. По нормативам на 2,5 тысячи обучающихся положен один такой врач, то есть в нашей стране должно быть порядка 6,7 тысяч врачей по гигиене детей и подростков. Пока же их выпускается из вузов недостаточно. По мнению депутатов, необходимо дать возможность проходить подготовку в ординатуре по специальности "Гигиена детей и подростков" или профессиональную переподготовку по этой специальности не только лицам, имеющим высшее медицинское образование по специальности "Медико-профилактическое дело", но и педиатрам.
https://realty.ria.ru/20210604/cherepovets-1735599399.html
https://ria.ru/20210527/podderzhka-1734367156.html
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735659447_79:21:762:533_1920x0_80_0_0_8a84610635034f1169d2285bf5110c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вологда

Депутаты Вологодчины представили рекордное количество инициатив

16:10 04.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области / 59-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
59-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области /
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области предложили вернуть медиков в школы, расширить меры поддержки аграриев и включить реконструкцию систем канализации в федеральный проект "Чистая вода" - в общей сложности на 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в пятницу Великом Новгороде, вологодские депутаты выступили с 16 инициативами, сообщает пресс-служба вологодского ЗАКСа.
"Для депутатов региона это рекордное количество законодательных инициатив в рамках мероприятия", - говорится в сообщении.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 12:42Вологодская область
Почти 14 миллиардов рублей выделено на новый мост в Череповце
По словам председателя Заксобрания Вологодской области руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, сразу несколько инициатив касаются организации медицинского обслуживания в школах.
"Многие помнят, что раньше в каждом учебном заведении был кабинет врача, и он работал на протяжении всего учебного дня. К сожалению, эта система была утрачена. Но мы настаиваем на том, чтобы медицинский работник в школе был. Это вопрос самого главного – здоровья и безопасности детей", - отметил Луценко.
Депутаты предлагают обеспечить присутствие медработника в школе ежедневно и на протяжении всего учебного процесса, а медицинские кабинеты всеми необходимыми лекарственными препаратами.
"Мы предлагаем также изменить нормативы, чтобы на одну штатную единицу врача приходилось до пятисот школьников. Сейчас – в два раза больше", - подчеркнул Луценко.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 10:23Вологодская область
Вологодские власти увеличат грантовую поддержку проектов в сфере культуры
Также парламентарии предложили ввести в штат каждой образовательной организации медицинских сестер для организации правильного питания детей с определенными заболеваниями и увеличить количество врачей по гигиене детей и подростков. По нормативам на 2,5 тысячи обучающихся положен один такой врач, то есть в нашей стране должно быть порядка 6,7 тысяч врачей по гигиене детей и подростков. Пока же их выпускается из вузов недостаточно. По мнению депутатов, необходимо дать возможность проходить подготовку в ординатуре по специальности "Гигиена детей и подростков" или профессиональную переподготовку по этой специальности не только лицам, имеющим высшее медицинское образование по специальности "Медико-профилактическое дело", но и педиатрам.
 
Вологодская областьВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния