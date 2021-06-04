https://ria.ru/20210604/infrastruktura-1735592991.html

Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры

Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.06.2021

Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры

Вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развития дорожной инфраструктуры Оренбуржья стали темами встречи губернатора Оренбургской... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:23

2021-06-04T12:23

2021-06-04T12:23

оренбургская область

денис паслер

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1735592991.jpg?1622798617

ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развития дорожной инфраструктуры Оренбуржья стали темами встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья."На встрече речь шла о масштабной модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развитии дорожной инфраструктуры региона и проекте транспортного пути Европа - Западный Китай", - отмечает пресс-служба.Подводя итог встречи глава Оренбуржья сообщил, что площадка форума дает хорошую возможность актуализировать проекты по основным направлениям развития региона в сфере логистики. "Продолжаем работы на дороге Бугульма-Уральск, на пути к многостороннему пункту пропуска Теплое, к 2024 она будет полностью приведена в нормативное состояние. Работа над модернизацией действующих пунктов пропуска идет в соответствии с дорожной картой. В текущем году мы должны завершить проектирование, а в следующем приступить к реконструкции и модернизации объектов", - отметил Паслер.Он подчеркнул, что реализация проекта "не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока "Европа – Западный Китай".

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735506525.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, пмэф