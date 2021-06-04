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Оренбургская область
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Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры
Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 04.06.2021
Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры
Вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развития дорожной инфраструктуры Оренбуржья стали темами встречи губернатора Оренбургской... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:23
2021-06-04T12:23
оренбургская область
денис паслер
пмэф
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ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развития дорожной инфраструктуры Оренбуржья стали темами встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья."На встрече речь шла о масштабной модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развитии дорожной инфраструктуры региона и проекте транспортного пути Европа - Западный Китай", - отмечает пресс-служба.Подводя итог встречи глава Оренбуржья сообщил, что площадка форума дает хорошую возможность актуализировать проекты по основным направлениям развития региона в сфере логистики. "Продолжаем работы на дороге Бугульма-Уральск, на пути к многостороннему пункту пропуска Теплое, к 2024 она будет полностью приведена в нормативное состояние. Работа над модернизацией действующих пунктов пропуска идет в соответствии с дорожной картой. В текущем году мы должны завершить проектирование, а в следующем приступить к реконструкции и модернизации объектов", - отметил Паслер.Он подчеркнул, что реализация проекта "не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока "Европа – Западный Китай".
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353
60
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5
4.7
96
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денис паслер, пмэф

Глава Оренбуржья обсудил на ПМЭФ вопрос развития дорожной инфраструктуры

12:23 04.06.2021
 
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ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вопросы модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развития дорожной инфраструктуры Оренбуржья стали темами встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
"На встрече речь шла о масштабной модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развитии дорожной инфраструктуры региона и проекте транспортного пути Европа - Западный Китай", - отмечает пресс-служба.
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Подводя итог встречи глава Оренбуржья сообщил, что площадка форума дает хорошую возможность актуализировать проекты по основным направлениям развития региона в сфере логистики.
"Продолжаем работы на дороге Бугульма-Уральск, на пути к многостороннему пункту пропуска Теплое, к 2024 она будет полностью приведена в нормативное состояние. Работа над модернизацией действующих пунктов пропуска идет в соответствии с дорожной картой. В текущем году мы должны завершить проектирование, а в следующем приступить к реконструкции и модернизации объектов", - отметил Паслер.
Он подчеркнул, что реализация проекта "не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока "Европа – Западный Китай".
Международный транспортный маршрут - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них около трех тысяч километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПМЭФ
 
 
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