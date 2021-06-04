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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/gazprom-1735660117.html
Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина
Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина - РИА Новости, 04.06.2021
Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина
"Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:09
2021-06-04T17:09
северный поток — 2
германия
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин."Газпром" к поставкам готов, все будет зависеть от немецкого регулятора", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Не знаю, вернулась ли делегация правительства ФРГ из Вашингтона или нет: шли переговоры, как выстраивать отношения с американскими партнерами. Но газ-то дороже там, понимаете? Мало того, что он добывается, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%", - сказал Путин.По его словам, можно или покупать российский газ, который дешевле, качественнее и добыт нормальным образом, или же покупать продукт, который дороже и "добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html
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северный поток — 2, германия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, владимир путин, экономика

Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина

16:09 04.06.2021 (обновлено: 17:09 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин.
"Газпром" к поставкам готов, все будет зависеть от немецкого регулятора", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:02Петербургский международный экономический форум
Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"
"Не знаю, вернулась ли делегация правительства ФРГ из Вашингтона или нет: шли переговоры, как выстраивать отношения с американскими партнерами. Но газ-то дороже там, понимаете? Мало того, что он добывается, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%", - сказал Путин.
По его словам, можно или покупать российский газ, который дешевле, качественнее и добыт нормальным образом, или же покупать продукт, который дороже и "добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:17Петербургский международный экономический форум
Путин: Россия готова к новым проектам, подобным "Северному потоку — 2"
 
Петербургский международный экономический форумСеверный поток — 2ГерманияРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)ГазпромВладимир ПутинЭкономика
 
 
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