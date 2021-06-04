https://ria.ru/20210604/gazprom-1735660117.html

Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина

Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина - РИА Новости, 04.06.2021

Путин: сроки начала поставок по "Северному потоку — 2" зависят от Берлина

"Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:09

2021-06-04T16:09

2021-06-04T17:09

северный поток — 2

германия

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к поставкам по "Северному потоку 2", сроки их начала будут зависеть от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин."Газпром" к поставкам готов, все будет зависеть от немецкого регулятора", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Не знаю, вернулась ли делегация правительства ФРГ из Вашингтона или нет: шли переговоры, как выстраивать отношения с американскими партнерами. Но газ-то дороже там, понимаете? Мало того, что он добывается, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%", - сказал Путин.По его словам, можно или покупать российский газ, который дешевле, качественнее и добыт нормальным образом, или же покупать продукт, который дороже и "добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735662797.html

германия

россия

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северный поток — 2, германия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, владимир путин, экономика