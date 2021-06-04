https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735701706.html

Захарова назвала завершение "Северного потока — 2" победой законности

Захарова назвала завершение "Северного потока — 2" победой законности - РИА Новости, 04.06.2021

Захарова назвала завершение "Северного потока — 2" победой законности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток — 2", сказала, что... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:31

2021-06-04T18:31

2021-06-04T19:29

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

балтийское море

газпром

владимир путин

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток — 2", сказала, что многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх.Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена."Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет верх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому, это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ."Знаете, до сессии спрашивали: "В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах". Вот, пожалуйста, один из них", - добавила она."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

германия

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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, балтийское море, газпром, владимир путин, германия, в мире