Захарова назвала завершение "Северного потока — 2" победой законности
18:31 04.06.2021 (обновлено: 19:29 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии "Борьба за цифровой суверенитет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток — 2", сказала, что многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх.
Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена.
"Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет верх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому, это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
"Знаете, до сессии спрашивали: "В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах". Вот, пожалуйста, один из них", - добавила она.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"