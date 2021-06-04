https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735632888.html

ОMV: дополнительное финансирование "Северного потока — 2" не требуется

ОMV: дополнительное финансирование "Северного потока — 2" не требуется - РИА Новости, 04.06.2021

ОMV: дополнительное финансирование "Северного потока — 2" не требуется

Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку — 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:46

2021-06-04T14:46

2021-06-04T23:15

петербургский международный экономический форум

россия

uniper

райнер зеле

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

балтийское море

газпром

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку — 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в строительстве, заявил журналистам на ПМЭФ глава компании Райнер Зеле."Мы не ожидаем, что компании (Nord Stream 2 AG, оператору проекта - ред.) потребуются дополнительные денежные вливания", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что Nord Stream 2 AG потребуется больше средств на проект "Северный поток — 2" в связи с задержками в строительстве.Зеле также напомнил, что после завершения строительства проекта потребуются еще время на пусконаладку газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735597812.html

россия

балтийское море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, райнер зеле, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, газпром, германия, экономика