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https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735597812.html
В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2"
В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:38
2021-06-04T23:38
петербургский международный экономический форум
россия
клаус эрнст
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
бундестаг германии
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, клаус эрнст, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), бундестаг германии, германия, сша, экономика

В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2"

12:38 04.06.2021 (обновлено: 23:38 04.06.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Klaus Ernst in 2020Клаус Эрнст
Клаус Эрнст - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Klaus Ernst in 2020
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

"Я хочу однозначно подчеркнуть, что "Северный поток — 2" имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию. Это, на взгляд и германской, и европейской сторон, подчеркивает или дает нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон. Этот проект сейчас, видимо, завершен или почти завершен, несмотря на то, что сопротивление США было очень сильным и было связано с угрозой европейской суверенности", - сказал он, выступая на ПМЭФ.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияКлаус ЭрнстМорская спасательная службаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Бундестаг ГерманииГерманияСШАЭкономика
 
 
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