https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735597812.html

В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2"

В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

В бундестаге рассказали о значении "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:38

2021-06-04T12:38

2021-06-04T23:38

петербургский международный экономический форум

россия

клаус эрнст

морская спасательная служба

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

бундестаг германии

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/germaniya-1735576487.html

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