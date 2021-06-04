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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html
Адыгея будет тесно сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по газификации
Адыгея будет тесно сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по газификации - РИА Новости, 04.06.2021
Адыгея будет тесно сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по газификации
Власти Адыгеи будут тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией" по вопросу бесплатной газификации 16,8 тысячи частных домовладений и квартир, которая... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:08
2021-06-04T16:08
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром
единая россия
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи будут тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией" по вопросу бесплатной газификации 16,8 тысячи частных домовладений и квартир, которая была анонсирована в президентском послании, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Глава Адыгеи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в стратегической сессии "Единой России", посвящённой инфраструктурным проектам в регионах и бесплатному подключению домовладений к газу, которое должно быть выполнено до 2023 года."У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с "Газпромом". И это приносит свои результаты – мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией". Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам сессии.Отмечается, что на сегодняшний день в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тысячи домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тысячи жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей, суммарный объём вложений в этот проект составит, оценочно, 4,9 миллиарда рублей."В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной Президентом РФ задачи в обозначенный срок", - добавляется в релизе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/adygeya-1735054225.html
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россия, мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, единая россия, республика адыгея, экономика

Адыгея будет тесно сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по газификации

16:08 04.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи будут тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией" по вопросу бесплатной газификации 16,8 тысячи частных домовладений и квартир, которая была анонсирована в президентском послании, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в стратегической сессии "Единой России", посвящённой инфраструктурным проектам в регионах и бесплатному подключению домовладений к газу, которое должно быть выполнено до 2023 года.
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"У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с "Газпромом". И это приносит свои результаты – мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией". Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам сессии.
Отмечается, что на сегодняшний день в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тысячи домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тысячи жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей, суммарный объём вложений в этот проект составит, оценочно, 4,9 миллиарда рублей.
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"В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной Президентом РФ задачи в обозначенный срок", - добавляется в релизе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловПетербургский международный экономический форум (фонд)ГазпромЕдиная РоссияРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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