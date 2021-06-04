Адыгея будет тесно сотрудничать с "Газпромом" и ЕР по газификации
КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи будут тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией" по вопросу бесплатной газификации 16,8 тысячи частных домовладений и квартир, которая была анонсирована в президентском послании, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в стратегической сессии "Единой России", посвящённой инфраструктурным проектам в регионах и бесплатному подключению домовладений к газу, которое должно быть выполнено до 2023 года.
"У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с "Газпромом". И это приносит свои результаты – мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией". Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам сессии.
Отмечается, что на сегодняшний день в республике нуждаются в подключении к газоснабжению около 16,8 тысячи домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тысячи жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей, суммарный объём вложений в этот проект составит, оценочно, 4,9 миллиарда рублей.
"В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной Президентом РФ задачи в обозначенный срок", - добавляется в релизе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.