В МККК оценили, сколько времени займет восстановление сектора Газа
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкДети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращение к нормальной жизни после обострения конфликта в Газе займет годы, если не десятилетия, заявил РИА Новости на ПМЭФ вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Жиль Карбонье.
"МККК высоко оценил прекращение огня после 11 дней боевых действий, которые привели к ужасным последствиям, убийствам мирных жителей, конечно, как в Газе, так и в Израиле, и тому уровню разрушений, что мы сейчас наблюдаем, особенно в Газе, и мы видим, что на восстановление уйдут годы, если не десятилетия", - заявил РИА Новости вице-президент МККК.
Карбонье отметил, что МККК совместно с Обществом Красного Полумесяца Палестины оказывает экстренную медицинскую помощь нуждающимся. При этом организация занимается и другой деятельностью - "долгосрочной поддержкой". Требуется отремонтировать системы водоснабжения, очистить сточные воды для предотвращения эпидемий, обеспечить производство электроэнергии, добавил вице-президент МККК.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая, прекращение огня вступило в силу в ночь на 21 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава. В Израиле погибли 13 человек, более 50 серьезно ранены. Израиль нанёс более 1,6 тысячи ударов по целям на территории сектора Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 254, ранения получили более 1,9 тысячи человек.
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