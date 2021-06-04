https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html

В МККК оценили, сколько времени займет восстановление сектора Газа

В МККК оценили, сколько времени займет восстановление сектора Газа - РИА Новости, 04.06.2021

В МККК оценили, сколько времени займет восстановление сектора Газа

Возвращение к нормальной жизни после обострения конфликта в Газе займет годы, если не десятилетия, заявил РИА Новости на ПМЭФ вице-президент Международного... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:12

2021-06-04T14:12

2021-06-04T14:12

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

международный комитет красного креста (мккк)

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733699567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e909b2974259c97a1dc882baee7f1db.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращение к нормальной жизни после обострения конфликта в Газе займет годы, если не десятилетия, заявил РИА Новости на ПМЭФ вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Жиль Карбонье."МККК высоко оценил прекращение огня после 11 дней боевых действий, которые привели к ужасным последствиям, убийствам мирных жителей, конечно, как в Газе, так и в Израиле, и тому уровню разрушений, что мы сейчас наблюдаем, особенно в Газе, и мы видим, что на восстановление уйдут годы, если не десятилетия", - заявил РИА Новости вице-президент МККК.Карбонье отметил, что МККК совместно с Обществом Красного Полумесяца Палестины оказывает экстренную медицинскую помощь нуждающимся. При этом организация занимается и другой деятельностью - "долгосрочной поддержкой". Требуется отремонтировать системы водоснабжения, очистить сточные воды для предотвращения эпидемий, обеспечить производство электроэнергии, добавил вице-президент МККК.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая, прекращение огня вступило в силу в ночь на 21 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава. В Израиле погибли 13 человек, более 50 серьезно ранены. Израиль нанёс более 1,6 тысячи ударов по целям на территории сектора Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 254, ранения получили более 1,9 тысячи человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/oon-1734493476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/mchs-1734387006.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), международный комитет красного креста (мккк), палестина, израиль, в мире