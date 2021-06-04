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В Ухане открылся Форум народной дипломатии ШОС
В Ухане открылся Форум народной дипломатии ШОС - РИА Новости, 04.06.2021
В Ухане открылся Форум народной дипломатии ШОС
В городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в четверг открылся Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:27
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ухань
в мире
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в четверг открылся Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ приняла участие в церемонии открытия, зачитала поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина и выступила с речью.Как отметила Шэнь Юэюэ, тот факт, что председатель Си Цзиньпин направил участникам форума специальное поздравительное письмо, непременно окажет содействие тому, что страны ШОС продолжат передавать традиции добрососедства и дружбы, способствовать соединению сердец народов всех стран.Шэнь Юэюэ подчеркнула, что за 20 лет со дня основания ШОС её страны-члены неуклонно развивали "шанхайский дух" и сформировали образец международных отношений нового типа. Организации и лица, отвечающие за народную дипломатию из всех стран, должны неизменно сосредоточивать свое внимание на содействии единству и взаимодействию, на служении интересам общего развития, на укреплении добрососедства и дружбы, а также на содействии связям между народами и формированию более тесного сообщества единой судьбы ШОС, сказала Шэнь Юэюэ.Участие в форуме принимают почти 500 человек из Китая и из других стран, в том числе главы государств ШОС, генеральный секретарь ШОС, аккредитованные в КНР члены дипломатического корпуса, представители неправительственных организаций.
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хубэй, си цзиньпин, шос, всекитайское собрание народных представителей, ухань, в мире