https://ria.ru/20210604/finlyandiya-1735376406.html
Названа культурная столица Европы 2026 года
Названа культурная столица Европы 2026 года - РИА Новости, 04.06.2021
Названа культурная столица Европы 2026 года
Финский город Оулу выбран Культурной столицей Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T02:20
2021-06-04T02:20
2021-06-04T02:20
туризм
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оулу (город)
новости - туризм
финляндия
европа
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Финский город Оулу выбран Культурной столицей Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс".На это звание в Финляндии претендовали также Тампере и Савонлинна.Еще одна Культурная столица Европы 2026 года будет выбрана среди городов Словакии.В 2021 году это греческий Элефсис, сербский Нови Сад и румынский Тимишоара.Культурная столица Европы выбирается с 1985 года. Города, претендующие на этот титул, должны подготовить особую программу, в которой могут принять участие все жители и туристы.Основная цель проекта — дать европейцам возможность больше узнать о культуре своих соседей и вовлечь их в межкультурный диалог.
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туризм, оулу (город), новости - туризм, финляндия, европа
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Финский город Оулу выбран Культурной столицей Европы 2026 года, сообщает
"ЕвроПульс".
На это звание в Финляндии претендовали также Тампере и Савонлинна.
Еще одна Культурная столица Европы 2026 года будет выбрана среди городов Словакии.
В 2021 году это греческий Элефсис, сербский Нови Сад и румынский Тимишоара.
Культурная столица Европы выбирается с 1985 года. Города, претендующие на этот титул, должны подготовить особую программу, в которой могут принять участие все жители и туристы.
Основная цель проекта — дать европейцам возможность больше узнать о культуре своих соседей и вовлечь их в межкультурный диалог.