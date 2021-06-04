https://ria.ru/20210604/finlyandiya-1735376406.html

Названа культурная столица Европы 2026 года

Названа культурная столица Европы 2026 года - РИА Новости, 04.06.2021

Названа культурная столица Европы 2026 года

Финский город Оулу выбран Культурной столицей Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:20

2021-06-04T02:20

2021-06-04T02:20

туризм

туризм

оулу (город)

новости - туризм

финляндия

европа

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Финский город Оулу выбран Культурной столицей Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс".На это звание в Финляндии претендовали также Тампере и Савонлинна.Еще одна Культурная столица Европы 2026 года будет выбрана среди городов Словакии.В 2021 году это греческий Элефсис, сербский Нови Сад и румынский Тимишоара.Культурная столица Европы выбирается с 1985 года. Города, претендующие на этот титул, должны подготовить особую программу, в которой могут принять участие все жители и туристы.Основная цель проекта — дать европейцам возможность больше узнать о культуре своих соседей и вовлечь их в межкультурный диалог.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

оулу (город)

финляндия

европа

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туризм, оулу (город), новости - туризм, финляндия, европа