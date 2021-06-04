https://ria.ru/20210604/filmy-1735588561.html

Документальные фильмы RT покажут на площадке на "Красном Октябре"

Документальные фильмы RT покажут на площадке на "Красном Октябре" - РИА Новости, 04.06.2021

Документальные фильмы RT покажут на площадке на "Красном Октябре"

Документальный телеканал RTД, отмечающий в июне десятилетие в эфире, покажет свои фильмы в "Старт Хабе" на "Красном Октябре" в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:07

2021-06-04T12:07

2021-06-04T12:11

россия

телеканал rt

всемирный фонд дикой природы

николай дроздов

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Документальный телеканал RTД, отмечающий в июне десятилетие в эфире, покажет свои фильмы в "Старт Хабе" на "Красном Октябре" в Москве, сообщается на сайте телеканала RT. Показы состоятся в формате кинолекций каждую субботу с 5 июня в рамках общегородского проекта "Летний Октябрь". Первая лента из представленных — фильм "Дикие и свободные", снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. В нем идет речь о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов животных. Над озвучанием картины трудился знаменитый ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. После показа автор и режиссер фильма RTД Наталия Карачкова и представитель WWF России Ульяна Николаева пообщаются со зрителями. Посетители "Старт Хаба" на "Красном Октябре" также смогут увидеть фильмы "Морской дозор" — о борьбе с незаконным ловом рыбы и промыслом китов в Африке, "Интернат для медвежат" — о реабилитационном центре для медвежат в Тверской области, "Жара" — об изменениях климата, вызванных деятельностью человека, а также другие ленты.Документальные фильмы RTД, начавшего вещание на английском языке в 2011 году, неоднократно становились призерами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии "Страна".

https://ria.ru/20210601/pobeditel-1735072797.html

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россия, телеканал rt, всемирный фонд дикой природы, николай дроздов