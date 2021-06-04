https://ria.ru/20210604/evrosovet-1735713564.html

Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов

Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов - РИА Новости, 04.06.2021

Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:24

2021-06-04T19:24

2021-06-04T19:39

шарль мишель

евросоюз

в мире

евросовет

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150950/74/1509507477_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4d62fd0b0cf8ac0369ed9904f08dd111.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц.Он также подчеркнул, что "ЕС держит слово: с полуночи любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Официальное решение было принято сегодня в связи с принудительной посадкой рейса Rayanair".

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/lukashenko-1735622858.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, евросоюз, в мире, евросовет, белоруссия