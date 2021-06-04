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Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов
Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов - РИА Новости, 04.06.2021
Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:24
2021-06-04T19:24
2021-06-04T19:39
шарль мишель
евросоюз
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евросовет
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц.Он также подчеркнул, что "ЕС держит слово: с полуночи любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Официальное решение было принято сегодня в связи с принудительной посадкой рейса Rayanair".
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/lukashenko-1735622858.html
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шарль мишель, евросоюз, в мире, евросовет, белоруссия