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Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов
Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов - РИА Новости, 04.06.2021
Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:24
2021-06-04T19:39
шарль мишель
евросоюз
в мире
евросовет
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц.Он также подчеркнул, что "ЕС держит слово: с полуночи любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Официальное решение было принято сегодня в связи с принудительной посадкой рейса Rayanair".
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шарль мишель, евросоюз, в мире, евросовет, белоруссия

Глава Евросовета пообещал ввести персональные санкции против белорусов

19:24 04.06.2021 (обновлено: 19:39 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба ЕС в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц.
"Мы самым решительным образом повторяем призыв освободить всех политических заключенных в Белоруссии. Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют", - написал Мишель в Twitter.
Он также подчеркнул, что "ЕС держит слово: с полуночи любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Официальное решение было принято сегодня в связи с принудительной посадкой рейса Rayanair".
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