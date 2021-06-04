Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/elektrotransport-1735583587.html
"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта
"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта - РИА Новости, 04.06.2021
"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта
Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:45
2021-06-04T11:47
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
россети
кирилл комаров
сергей когогин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564383_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_2dd6ccaeb62718807416eda7e96f7489.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по совместным разработкам, производству и сервисному обслуживанию электортранспорта для регионов, сообщает пресс-служба "Росатома".Со стороны "Росатома" в проекте будет участвовать разработчик и производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта, компания "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ")."Создание российского производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей - одно из приоритетных направлений новых бизнесов "Росатома". Объединение наших усилий - важный шаг на пути развития российского электротранспорта. Это емкий и перспективный рынок, где важно сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступным для всех регионов России", - отметил первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводятся в сообщении."Для "Россетей" это новые задачи и возможности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры... Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт", - сказал заместитель генерального директора "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.
https://ria.ru/20210518/elektromobili-1732741161.html
https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564383_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_1f25f926bf324c98e90afc328dcdb01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), россети, кирилл комаров, сергей когогин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, экономика

"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта

11:45 04.06.2021 (обновлено: 11:47 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по совместным разработкам, производству и сервисному обслуживанию электортранспорта для регионов, сообщает пресс-служба "Росатома".
Со стороны "Росатома" в проекте будет участвовать разработчик и производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта, компания "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ").
Молодой человек в салоне электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:53
Ъ: на развитие электротранспорта планируют потратить 400 млрд рублей
"Создание российского производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей - одно из приоритетных направлений новых бизнесов "Росатома". Объединение наших усилий - важный шаг на пути развития российского электротранспорта. Это емкий и перспективный рынок, где важно сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступным для всех регионов России", - отметил первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводятся в сообщении.
"Производство транспорта на электротяге широкого модельного ряда является одним из стратегических направлений развития компании, и мы рады объединить усилия с технологическими лидерами. Наша общая цель - расширение применения экологически чистого транспорта на территории страны: создание электротранспорта различного класса, а также организация удобной и доступной зарядной инфраструктуры для этих автомобилей", - в свою очередь отметил глава КАМАЗа Сергей Когогин.
"Для "Россетей" это новые задачи и возможности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры... Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт", - сказал заместитель генерального директора "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссетиКирилл КомаровСергей КогогинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
22:55Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Лента новостейМолния