https://ria.ru/20210604/elektrotransport-1735583587.html

"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта

"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта - РИА Новости, 04.06.2021

"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта

Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:45

2021-06-04T11:45

2021-06-04T11:47

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

россети

кирилл комаров

сергей когогин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по совместным разработкам, производству и сервисному обслуживанию электортранспорта для регионов, сообщает пресс-служба "Росатома".Со стороны "Росатома" в проекте будет участвовать разработчик и производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта, компания "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ")."Создание российского производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей - одно из приоритетных направлений новых бизнесов "Росатома". Объединение наших усилий - важный шаг на пути развития российского электротранспорта. Это емкий и перспективный рынок, где важно сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступным для всех регионов России", - отметил первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводятся в сообщении."Для "Россетей" это новые задачи и возможности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры... Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт", - сказал заместитель генерального директора "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.

https://ria.ru/20210518/elektromobili-1732741161.html

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), россети, кирилл комаров, сергей когогин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, экономика