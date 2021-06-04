"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта
11:45 04.06.2021 (обновлено: 11:47 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", ПАО "КамАЗ" и ПАО "Россети" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение по совместным разработкам, производству и сервисному обслуживанию электортранспорта для регионов, сообщает пресс-служба "Росатома".
Со стороны "Росатома" в проекте будет участвовать разработчик и производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта, компания "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "Росатома" "ТВЭЛ").
"Создание российского производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей - одно из приоритетных направлений новых бизнесов "Росатома". Объединение наших усилий - важный шаг на пути развития российского электротранспорта. Это емкий и перспективный рынок, где важно сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступным для всех регионов России", - отметил первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводятся в сообщении.
"Производство транспорта на электротяге широкого модельного ряда является одним из стратегических направлений развития компании, и мы рады объединить усилия с технологическими лидерами. Наша общая цель - расширение применения экологически чистого транспорта на территории страны: создание электротранспорта различного класса, а также организация удобной и доступной зарядной инфраструктуры для этих автомобилей", - в свою очередь отметил глава КАМАЗа Сергей Когогин.
"Для "Россетей" это новые задачи и возможности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры... Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт", - сказал заместитель генерального директора "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.