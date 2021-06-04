https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html

В Калининграде арестовали водителя электросамоката за отсутствие прав

В Калининграде арестовали водителя электросамоката за отсутствие прав - РИА Новости, 04.06.2021

В Калининграде арестовали водителя электросамоката за отсутствие прав

Электросамокат, водитель которого не имел права им управлять, впервые эвакуировали в Калининграде, нарушителя арестовали на трое суток, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:50

2021-06-04T11:50

2021-06-04T11:50

угибдд

москва

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 июн - РИА Новости. Электросамокат, водитель которого не имел права им управлять, впервые эвакуировали в Калининграде, нарушителя арестовали на трое суток, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Калининградской области."Использование самоката мощностью свыше 250 Ватт допускается только для людей, у которых есть права как минимум категории "М". Использование шлема для управления таким транспортом обязательно. Другая защитная амуниция минимизирует телесные повреждения. Один из нарушителей был выявлен вчера нами на Советском проспекте города Калининграда", - сообщили в УГИБДД, отметил, что эвакуация этого электросамоката стала первым случаем в регионе.По словам нарушителя, такой мощный самокат он купил, потому что сам весит больше 90 килограммов. Документов на право управления транспортными средствами у него нет, ранее он был лишен права управления за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.В УГИБДД сообщили, что в отношении 31-летнего водителя составлены два административных материала: за неиспользование шлема и за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. Вторая статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Мужчина был доставлен в суд, где было вынесено решение об аресте на трое суток.По данным УГИБДД, за пять месяцев этого года Госавтоинспекция зафиксировала уже 11 аварий с участием самокатов. Из них семь ДТП совершены по вине водителей электросамокатов, подпадающих под категорию "М"-мопеды. В четырех случаях у них водителей не было прав управления, в половине случаев водители электросамокатов передвигались без обязательного защитного шлема.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/obysk-1735404229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, москва, калининград, происшествия