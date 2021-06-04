https://ria.ru/20210604/ekstremizm-1735695128.html

Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий

Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий - РИА Новости, 04.06.2021

Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий

Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР)... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:07

2021-06-04T18:07

2021-06-04T18:07

религия и мировоззрение

россия

обсе

альбир крганов

европа

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на международной конференции "Ксенофобия и экстремизм на пространстве ОБСЕ", сообщает пресс-служба ДСМР.По его словам, в мире наблюдается рост экстремизма, межэтнической и межрелигиозной напряженности, а "недавняя волна террористических атак в Европе указывают на необходимость усилий по примирению со стороны каждого государства, религиозных и этнических организаций, институтов гражданского общества"."Особое место в развитии государственно-конфессиональных отношений занимает профилактика экстремизма и терроризма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, особенно в молодежной среде и в отношениях с мигрантами", - заключил муфтий.

https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html

россия

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россия, обсе, альбир крганов, европа