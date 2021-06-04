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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/ekstremizm-1735695128.html
Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий
Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий - РИА Новости, 04.06.2021
Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий
Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР)... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:07
2021-06-04T18:07
религия и мировоззрение
россия
обсе
альбир крганов
европа
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на международной конференции "Ксенофобия и экстремизм на пространстве ОБСЕ", сообщает пресс-служба ДСМР.По его словам, в мире наблюдается рост экстремизма, межэтнической и межрелигиозной напряженности, а "недавняя волна террористических атак в Европе указывают на необходимость усилий по примирению со стороны каждого государства, религиозных и этнических организаций, институтов гражданского общества"."Особое место в развитии государственно-конфессиональных отношений занимает профилактика экстремизма и терроризма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, особенно в молодежной среде и в отношениях с мигрантами", - заключил муфтий.
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россия, обсе, альбир крганов, европа

Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий

18:07 04.06.2021
 
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на международной конференции "Ксенофобия и экстремизм на пространстве ОБСЕ", сообщает пресс-служба ДСМР.
"Современные кризисные явления в экономике и социальной сфере, характерные для многих стран мира, к сожалению, лишь провоцируют нарастание ксенофобии и экстремистских взглядов в обществе", - заявил Крганов, текст его доклада предоставили РИА Новости в пресс-службе ДСМР.
По его словам, в мире наблюдается рост экстремизма, межэтнической и межрелигиозной напряженности, а "недавняя волна террористических атак в Европе указывают на необходимость усилий по примирению со стороны каждого государства, религиозных и этнических организаций, институтов гражданского общества".
"Особое место в развитии государственно-конфессиональных отношений занимает профилактика экстремизма и терроризма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, особенно в молодежной среде и в отношениях с мигрантами", - заключил муфтий.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
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Религия и мировоззрениеРоссияОБСЕАльбир КргановЕвропа
 
 
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