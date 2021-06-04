Уровень экстремизма и ксенофобии в мире вырос, заявил муфтий
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Кризисные явления в экономике и социальной сфере провоцируют рост ксенофобии и экстремизма в мире, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на международной конференции "Ксенофобия и экстремизм на пространстве ОБСЕ", сообщает пресс-служба ДСМР.
"Современные кризисные явления в экономике и социальной сфере, характерные для многих стран мира, к сожалению, лишь провоцируют нарастание ксенофобии и экстремистских взглядов в обществе", - заявил Крганов, текст его доклада предоставили РИА Новости в пресс-службе ДСМР.
По его словам, в мире наблюдается рост экстремизма, межэтнической и межрелигиозной напряженности, а "недавняя волна террористических атак в Европе указывают на необходимость усилий по примирению со стороны каждого государства, религиозных и этнических организаций, институтов гражданского общества".
"Особое место в развитии государственно-конфессиональных отношений занимает профилактика экстремизма и терроризма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, особенно в молодежной среде и в отношениях с мигрантами", - заключил муфтий.