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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html
Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем
Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 назвал чушью и передергиванием заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:03
2021-06-04T15:23
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 назвал чушью и передергиванием заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных экологических проблем, в том числе климатических."Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать - это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты", - сказал Путин.Экологические проекты в России будут играть ведущую роль в сохранении глобального климата, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, в силу масштаба, места и роли России в мире, экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин

Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем

15:03 04.06.2021 (обновлено: 15:23 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 назвал чушью и передергиванием заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных экологических проблем, в том числе климатических.
"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать - это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты", - сказал Путин.
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Экологические проекты в России будут играть ведущую роль в сохранении глобального климата, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, в силу масштаба, места и роли России в мире, экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
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