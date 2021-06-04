https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html

Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем

Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем - РИА Новости, 04.06.2021

Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 назвал чушью и передергиванием заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:03

2021-06-04T15:03

2021-06-04T15:23

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 назвал чушью и передергиванием заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных экологических проблем, в том числе климатических."Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать - это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты", - сказал Путин.Экологические проекты в России будут играть ведущую роль в сохранении глобального климата, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, в силу масштаба, места и роли России в мире, экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

https://ria.ru/20210603/klimat-1735378427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин