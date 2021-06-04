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"Аэрофлот" ждет открытия полетов на курорты Египта в ближайшие дни
"Аэрофлот" ждет открытия полетов на курорты Египта в ближайшие дни - РИА Новости, 04.06.2021
"Аэрофлот" ждет открытия полетов на курорты Египта в ближайшие дни
"Аэрофлот" ждет в ближайшие дни возобновления полетов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:49
2021-06-04T11:49
2021-06-04T11:49
новости - туризм
петербургский международный экономический форум
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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михаил полубояринов
петербургский международный экономический форум (фонд)
аэрофлот
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" ждет в ближайшие дни возобновления полетов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ."Заменить, конечно, турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни и, может быть, удастся немного компенсировать. Но в целом мы с 26 мая развернули наши борта внутрь России, летаем из всех крупных городов. О каких-то потерях существенных я бы не говорил", - сказал он, отвечая на вопрос о потерях из-за закрытия рейсов в Турцию.Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает эти ограничения до 21 июня.
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новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, михаил полубояринов, петербургский международный экономический форум (фонд), аэрофлот, египет