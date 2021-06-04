https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html
Кравчук назвал способ "возвращения" Донбасса
Кравчук назвал способ "возвращения" Донбасса - РИА Новости, 04.06.2021
Кравчук назвал способ "возвращения" Донбасса
Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта в Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями, считает глава украинской... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:24
2021-06-04T14:24
2021-06-04T15:36
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта в Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.Как отметил переговорщик, сейчас среди политиков часто звучат "необоснованные вещи, граничащие с предательством Украины". Депутаты ведут себя "как лебедь, рак и щука", что препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны, уверен делегат."Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Кравчук при этом обвинил партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" в предательстве из-за сотрудничества с Москвой. По его словам, в ОПЗЖ "строят российскую Украину"."Нужно выжечь это из государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", — подытожил Кравчук.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы. За семь лет ее участники приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако столкновения до сих пор продолжаются.В феврале этого года ситуация обострилась — возросло число обстрелов, ужесточились бои. Руководство ВСУ заявляло о возможности силового решения конфликта.
https://ria.ru/20210603/kravchuk-1735518464.html
https://ria.ru/20210602/donbass-1735321414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/donbass-1735602734.html
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, москва, оон, украина, в мире