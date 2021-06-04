https://ria.ru/20210604/dollar-1735649205.html

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 04.06.2021

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:36

2021-06-04T15:36

2021-06-04T16:26

московская биржа

сша

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:44 мск снижался на 25 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля.При этом после оглашения информации из США европейская валюта резко укрепилась по отношению к американской — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае увеличилось только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста этого показателя на 650 тысяч человек.

https://ria.ru/20210604/fnb-1735602152.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, сша, динамика курсов валют, экономика