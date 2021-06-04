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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210604/dollar-1735649205.html
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:36
2021-06-04T16:26
московская биржа
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:44 мск снижался на 25 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля.При этом после оглашения информации из США европейская валюта резко укрепилась по отношению к американской — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае увеличилось только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста этого показателя на 650 тысяч человек.
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московская биржа, сша, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара упал ниже 73 рублей

15:36 04.06.2021 (обновлено: 16:26 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:44 мск снижался на 25 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля.
При этом после оглашения информации из США европейская валюта резко укрепилась по отношению к американской — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.
Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае увеличилось только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста этого показателя на 650 тысяч человек.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
12:51Петербургский международный экономический форум
Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаСШАДинамика курсов валютЭкономика
 
 
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