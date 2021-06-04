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Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:36
2021-06-04T15:36
2021-06-04T16:26
московская биржа
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 73 рублей после выхода слабых данных по рынку труда США, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15:44 мск снижался на 25 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,7 рубля.При этом после оглашения информации из США европейская валюта резко укрепилась по отношению к американской — примерно на 0,5 цента, выше 1,215 доллара.Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в мае увеличилось только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста этого показателя на 650 тысяч человек.
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московская биржа, сша, динамика курсов валют, экономика