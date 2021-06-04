https://ria.ru/20210604/dengi-1735532914.html

Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги

Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги - РИА Новости, 04.06.2021

Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги

Заключив с вами договор банковского обслуживания, банк обязуется сохранить ваши средства как на счете, так и на электронных средствах платежа. Однако обеспечить РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:15

2021-06-04T02:15

2021-06-04T02:15

россия

мошенничество

деньги

технологии

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заключив с вами договор банковского обслуживания, банк обязуется сохранить ваши средства как на счете, так и на электронных средствах платежа. Однако обеспечить это он может при соблюдении ряда условий, рассказал агентству "Прайм" старший партнер адвокатского бюро "Система защиты" Алексей Семенов.В случае несанкционированного списания средств вы должны незамедлительно обратиться в банк по телефону, который указан на вашей пластиковой карте, и сообщить о незаконной транзакции.Как правило, банк предлагает заблокировать карту, и с этим стоит согласиться, поскольку иного способа обеспечить сохранность ваших средств у него нет. Затем банк должен самостоятельно заниматься розыском злоумышленника — обратится в правоохранительные органы, указал эксперт.

https://ria.ru/20210603/oformlenie-1735346270.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, деньги, технологии, общество, экономика