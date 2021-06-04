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Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве этим летом
Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве этим летом - РИА Новости, 04.06.2021
Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве этим летом
Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2021 году, большую часть работ планируется закончить к 1 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:49
2021-06-04T10:49
2021-06-04T10:49
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2021 году, большую часть работ планируется закончить к 1 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что на объектах работают около 40 тысяч человек и примерно 2 тысячи единиц строительной и различной вспомогательной техники. "Наша цель и задача, чтобы основную часть работы выполнить до 1 сентября. И такая задача перед всеми строителями мэром определена", - сказал Бирюков.Он отметил, что работы развернуты полномасштабно по всем объектам: это парки, дворовые территории, знаковые объекты, пруды и их прилегающие территории. По словам заммэра, все работы получили одобрение во время обсуждения с жителями. Также от жителей получили большое количество предложений, и все они будут учтены."Сейчас при таком количестве объектов мы, наверное, создаём дискомфорт для населения, но с сентября месяца это будет комфортно", - сказал Бирюков.
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Около 5 тысяч объектов благоустроят в Москве
в 2021 году, большую часть работ планируется закончить к 1 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Идет крупномасштабная работа на объектах благоустройства, 2021 год, он будет такой ударный. Около 5 тысяч различных объектов, начиная от дворовых территорий, заканчивая знаковыми объектами: парками до 30 гектаров, в этом году будут благоустроены. Сейчас работы идут повсеместно", - сказал Бирюков.
Он отметил, что на объектах работают около 40 тысяч человек и примерно 2 тысячи единиц строительной и различной вспомогательной техники. "Наша цель и задача, чтобы основную часть работы выполнить до 1 сентября. И такая задача перед всеми строителями мэром определена", - сказал Бирюков.
Он отметил, что работы развернуты полномасштабно по всем объектам: это парки, дворовые территории, знаковые объекты, пруды и их прилегающие территории. По словам заммэра, все работы получили одобрение во время обсуждения с жителями. Также от жителей получили большое количество предложений, и все они будут учтены.
"Сейчас при таком количестве объектов мы, наверное, создаём дискомфорт для населения, но с сентября месяца это будет комфортно", - сказал Бирюков.