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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/biznes-1735731129.html
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса
Меры по расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ - важный шаг к росту цифровизации и прозрачности расчетов, заявил РИА РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:20
2021-06-04T22:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Меры по расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ - важный шаг к росту цифровизации и прозрачности расчетов, заявил РИА Новости гендиректор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил распространить механизм Системы быстрых платежей на расчеты между физлицами и предпринимателями, возмещать малым и средним компаниям комиссии за пользование Системой быстрых платежей, а также высказался за необходимость освободить МСБ от избыточного антимонопольного контроля."Внимание президента даст толчок развитию закупок через кассу в малом бизнесе", - сказал Романенко. Он сказал, что за последние три года в малом бизнесе произошла "настоящая революция": появился интернет, традиционная торговля начала фискализировать продажи, а на торговые точки пришли технологии, в частности, цифровые платформы оптовых закупок."Но традиционная система закупок через торговых представителей и оптовые рынки пока прочно удерживает позиции. Это непрозрачная система, в которой есть место коррупции и черному налу. Новую, прогрессивную цифровую систему онлайн-закупок используют не больше 5% торговых точек. Есть страх нового, инерция, страх разрушить годами наработанные связи", - заметил Романенко.Он уверен, что внимание президента и в целом государства даст цифровизации закупок дополнительный толчок. Глава "Эвотора" также отметил необходимость просветительской работы - и со стороны организаций по развитию малого бизнеса, и, что особенно важно, властей в регионах."Цифровизация закупок - это не только повышение прозрачности бизнеса и собираемости налогов, но и повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивости малого бизнеса", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса

22:20 04.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Меры по расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ - важный шаг к росту цифровизации и прозрачности расчетов, заявил РИА Новости гендиректор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил распространить механизм Системы быстрых платежей на расчеты между физлицами и предпринимателями, возмещать малым и средним компаниям комиссии за пользование Системой быстрых платежей, а также высказался за необходимость освободить МСБ от избыточного антимонопольного контроля.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Внимание президента даст толчок развитию закупок через кассу в малом бизнесе", - сказал Романенко. Он сказал, что за последние три года в малом бизнесе произошла "настоящая революция": появился интернет, традиционная торговля начала фискализировать продажи, а на торговые точки пришли технологии, в частности, цифровые платформы оптовых закупок.
"Но традиционная система закупок через торговых представителей и оптовые рынки пока прочно удерживает позиции. Это непрозрачная система, в которой есть место коррупции и черному налу. Новую, прогрессивную цифровую систему онлайн-закупок используют не больше 5% торговых точек. Есть страх нового, инерция, страх разрушить годами наработанные связи", - заметил Романенко.
Он уверен, что внимание президента и в целом государства даст цифровизации закупок дополнительный толчок. Глава "Эвотора" также отметил необходимость просветительской работы - и со стороны организаций по развитию малого бизнеса, и, что особенно важно, властей в регионах.
"Цифровизация закупок - это не только повышение прозрачности бизнеса и собираемости налогов, но и повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивости малого бизнеса", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
15:03Петербургский международный экономический форум
Путин призвал регионы предложить алгоритмы работы с инвесторами
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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