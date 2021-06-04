https://ria.ru/20210604/biznes-1735731129.html

Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса

Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021

Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса

Меры по расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ - важный шаг к росту цифровизации и прозрачности расчетов, заявил РИА РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:20

2021-06-04T22:20

2021-06-04T22:20

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Меры по расширению возможностей для малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ - важный шаг к росту цифровизации и прозрачности расчетов, заявил РИА Новости гендиректор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил распространить механизм Системы быстрых платежей на расчеты между физлицами и предпринимателями, возмещать малым и средним компаниям комиссии за пользование Системой быстрых платежей, а также высказался за необходимость освободить МСБ от избыточного антимонопольного контроля."Внимание президента даст толчок развитию закупок через кассу в малом бизнесе", - сказал Романенко. Он сказал, что за последние три года в малом бизнесе произошла "настоящая революция": появился интернет, традиционная торговля начала фискализировать продажи, а на торговые точки пришли технологии, в частности, цифровые платформы оптовых закупок."Но традиционная система закупок через торговых представителей и оптовые рынки пока прочно удерживает позиции. Это непрозрачная система, в которой есть место коррупции и черному налу. Новую, прогрессивную цифровую систему онлайн-закупок используют не больше 5% торговых точек. Есть страх нового, инерция, страх разрушить годами наработанные связи", - заметил Романенко.Он уверен, что внимание президента и в целом государства даст цифровизации закупок дополнительный толчок. Глава "Эвотора" также отметил необходимость просветительской работы - и со стороны организаций по развитию малого бизнеса, и, что особенно важно, властей в регионах."Цифровизация закупок - это не только повышение прозрачности бизнеса и собираемости налогов, но и повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивости малого бизнеса", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html

https://realty.ria.ru/20210604/investory-1735639205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика