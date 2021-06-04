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В Европе объяснили запрет на полеты над Белоруссией
В Европе объяснили запрет на полеты над Белоруссией - РИА Новости, 04.06.2021
В Европе объяснили запрет на полеты над Белоруссией
Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) своим решением запретить полеты над Белоруссией стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:26
2021-06-04T17:26
задержание основателя telegram-канала nexta
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
ryanair
евросоюз
белоруссия
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) своим решением запретить полеты над Белоруссией стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны, заявили РИА Новости в агентстве в ответ на просьбу прокомментировать последние обвинения IATA.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее в пятницу призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш."Второго июня 2021 года, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Директива по безопасности (SD) призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов... что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено... Задача в области безопасности SD - снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве. Это произошло после инцидента с рейсом Ryanair FR4978 23 мая 2021 года", - сказал представитель EASA.К сожалению, исполнение директивы по безопасности требует дополнительных затрат и работы для авиакомпаний, многие из которых входят в IATA, отметили в EASA."Безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире", - отметили в агентстве.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735237962.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, европейское агентство авиационной безопасности (easa), ryanair, евросоюз, белоруссия, европа, в мире

В Европе объяснили запрет на полеты над Белоруссией

17:26 04.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 747 грузовой авиакомпании Cargolux Airlines International
Boeing 747 грузовой авиакомпании Cargolux Airlines International - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) своим решением запретить полеты над Белоруссией стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны, заявили РИА Новости в агентстве в ответ на просьбу прокомментировать последние обвинения IATA.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее в пятницу призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.
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"Второго июня 2021 года, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Директива по безопасности (SD) призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов... что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено... Задача в области безопасности SD - снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве. Это произошло после инцидента с рейсом Ryanair FR4978 23 мая 2021 года", - сказал представитель EASA.
К сожалению, исполнение директивы по безопасности требует дополнительных затрат и работы для авиакомпаний, многие из которых входят в IATA, отметили в EASA.
"Безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире", - отметили в агентстве.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
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Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)RyanairЕвросоюзБелоруссияЕвропаВ мире
 
 
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