В Европе объяснили запрет на полеты над Белоруссией
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 747 грузовой авиакомпании Cargolux Airlines International
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) своим решением запретить полеты над Белоруссией стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны, заявили РИА Новости в агентстве в ответ на просьбу прокомментировать последние обвинения IATA.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее в пятницу призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, EASA должна отменить это решение, заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.
"Второго июня 2021 года, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Директива по безопасности (SD) призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов... что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено... Задача в области безопасности SD - снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве. Это произошло после инцидента с рейсом Ryanair FR4978 23 мая 2021 года", - сказал представитель EASA.
К сожалению, исполнение директивы по безопасности требует дополнительных затрат и работы для авиакомпаний, многие из которых входят в IATA, отметили в EASA.
"Безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире", - отметили в агентстве.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.