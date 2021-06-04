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Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза
Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза - РИА Новости, 04.06.2021
Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза
Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:58
2021-06-04T12:17
белорусская аэс
еврокомиссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в эксплуатацию первого блока станции, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго Белоруссии.Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления."Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве подчеркнули, что сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года. "Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735401492.html
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белорусская аэс, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире

Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза

11:58 04.06.2021 (обновлено: 12:17 04.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в эксплуатацию первого блока станции, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
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"Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года. "Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована", - отмечается в сообщении.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС
 
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