Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза
11:58 04.06.2021 (обновлено: 12:17 04.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в эксплуатацию первого блока станции, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
"Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года. "Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована", - отмечается в сообщении.