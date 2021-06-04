https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735586518.html

Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза

Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза - РИА Новости, 04.06.2021

Минэнерго Белоруссии ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза

Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:58

2021-06-04T11:58

2021-06-04T12:17

белорусская аэс

еврокомиссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится и с вводом в эксплуатацию первого блока станции, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго Белоруссии.Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления."Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве подчеркнули, что сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года. "Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735401492.html

https://ria.ru/20210331/energoblok-1603632875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире