https://ria.ru/20210604/astrakhan-1735481642.html

Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены

Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены - РИА Новости, 04.06.2021

Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены

Дмитрий Астрахан рассказал, как погибла его бывшая жена Ольга Беляева. Подробности произошедшей трагедии он раскрыл в программе "Судьба человека". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:02

2021-06-04T02:02

2021-06-04T02:02

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дмитрий Астрахан рассказал, как погибла его бывшая жена Ольга Беляева. Подробности произошедшей трагедии он раскрыл в программе "Судьба человека". В 2000 году в доме, где жила Беляева произошел пожар. Режиссер решил сам покупать препараты на лечение бывшей жены. Ему помогали друзья, однако спасти Беляеву не удалось. Она умерла в возрасте 35 лет.Во время того пожара также пострадал сын режиссера и его бывшей супруги Павел, которому тогда было семь лет. Он получил серьезные ожоги, но выжил. Павел вырос и освоил профессию звукорежиссера. Когда произошла трагедия, режиссер и Ольга Беляева были разведены. Дмитрий Астрахан на тот момент уже жил с другой женщиной. Дмитрий Астрахан — режиссер таких фильмов, как "Из ада в ад", "Контакт со смертью", "Перекресток" и других. В 2009 году ему было присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации".

https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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