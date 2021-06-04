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Шоубиз
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Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены
Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены - РИА Новости, 04.06.2021
Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены
Дмитрий Астрахан рассказал, как погибла его бывшая жена Ольга Беляева. Подробности произошедшей трагедии он раскрыл в программе "Судьба человека". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T02:02
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дмитрий Астрахан рассказал, как погибла его бывшая жена Ольга Беляева. Подробности произошедшей трагедии он раскрыл в программе "Судьба человека". В 2000 году в доме, где жила Беляева произошел пожар. Режиссер решил сам покупать препараты на лечение бывшей жены. Ему помогали друзья, однако спасти Беляеву не удалось. Она умерла в возрасте 35 лет.Во время того пожара также пострадал сын режиссера и его бывшей супруги Павел, которому тогда было семь лет. Он получил серьезные ожоги, но выжил. Павел вырос и освоил профессию звукорежиссера. Когда произошла трагедия, режиссер и Ольга Беляева были разведены. Дмитрий Астрахан на тот момент уже жил с другой женщиной. Дмитрий Астрахан — режиссер таких фильмов, как "Из ада в ад", "Контакт со смертью", "Перекресток" и других. В 2009 году ему было присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации".
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шоу-бизнес, семья

Дмитрий Астрахан раскрыл подробности гибели бывшей жены

02:02 04.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер-постановщик Дмитрий Астрахан
Режиссер-постановщик Дмитрий Астрахан - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дмитрий Астрахан рассказал, как погибла его бывшая жена Ольга Беляева. Подробности произошедшей трагедии он раскрыл в программе "Судьба человека".
В 2000 году в доме, где жила Беляева произошел пожар.
"Видимо, с перепугу ночью она выбежала в подъезд и получила большой ожог. У нас от таких ожогов не спасали. Я приехал в больницу, и там мне сказали, что давать ей лекарства бессмысленно — на ее лечение уйдет бюджет больницы, а шансов, чтобы ее спасти — пять процентов", — вспоминает Астрахан.
Режиссер решил сам покупать препараты на лечение бывшей жены. Ему помогали друзья, однако спасти Беляеву не удалось. Она умерла в возрасте 35 лет.
Во время того пожара также пострадал сын режиссера и его бывшей супруги Павел, которому тогда было семь лет. Он получил серьезные ожоги, но выжил. Павел вырос и освоил профессию звукорежиссера.
Когда произошла трагедия, режиссер и Ольга Беляева были разведены. Дмитрий Астрахан на тот момент уже жил с другой женщиной.
"Моя супруга Лена пыталась сделать все, чтобы поправить эту ситуацию. Полностью занималась всеми вопросами и старалась сделать, чтобы все было хорошо", — рассказывает режиссер.
Дмитрий Астрахан — режиссер таких фильмов, как "Из ада в ад", "Контакт со смертью", "Перекресток" и других. В 2009 году ему было присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации".
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